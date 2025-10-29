台灣博物館眾多，一般提到遊客最愛的博物館，通常會聯想到故宮博物院、奇美博物館等。但近日就有民眾推薦台灣「隱藏版博物館」，也就是位於台北的「國立台灣博物館」，門票只要30元超平價，館內展區都十分好逛，被遊客稱讚「台灣最頂的博物館」。事實上，根據交通部觀光署統計，去年有高達88萬遊客參觀，今年至8月也有高達82萬人，逼近去年一整年來客數，名氣逐漸上升中。
台灣隱藏博物館是它！遊客不知：白活20年
有網友近日在Threads發文推薦，表示自己到位在台北的「國立台灣博物館」參觀，被裡頭栩栩如生的動物展區驚豔到，連續曬出多張照片，驚嘆直呼「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看」，更大讚門票僅要30元，相當划算又便宜。
貼文一出後，瞬間引來眾多內行人留言，「這個展區真的有夠美，設計展區的人美感超強的」、「超美而且細節做得很好，很喜歡窗戶的百步蛇設計，神奇的是明明鄰近北車，卻非常靜謐悠閒」、「好逛又便宜，很推」、「沒想到台灣也有這麼歐洲感的博物館」、「台灣最頂的博物館，沒有之一」。
國立台灣博物館超古老！門票才30元超划算
據了解，國立台灣博物館於1908年成立，是台灣歷史最悠久的博物館，主要以自然史蒐藏為特色，國立台灣博物館主要分為本館、古生物館、南門館、鐵道部園區，該館票價相當便宜，一張門票僅要30元，就能逛完本館與古生物館的常設展與主題特展。若想要一次逛完4大館，可購買四館聯票，在購票日起一個月內參觀本館及古生物館、南門館及鐵道部園區一次。
國立台灣博物館超豐富！展區亮點一次看
國立台灣博物館展區類型十分多，包括小朋友最愛的恐龍展，以及台灣生物展、台灣原住民展、土銀史料展等，而該博物館最強特色，在於透過各類標本模型來展現歷史文化與自然，像是古生物館就有展示恐龍模型、長毛象化石，以及台灣特有的動物品種，有些甚至是已瀕臨滅絕物種，藉由動物標本模型展現生物多樣性。
除此之外，古生物館不只有恐龍化石複製品、古生物標本展示，還有展出台灣金融的歷史事件，也就是土地銀行行史展區，藉由展示珍貴銀行早期的帳冊、放款號碼牌等，透過難得一件的文物史料，讓遊客可以窺探台灣近代金融發展。
國立台灣博物館超夯！年吸88萬狂逛、獲4.5顆星評價
根據交通部觀光署觀光統計資料庫數據顯示，「國立台灣博物館」光是去年就有高達88萬人參觀，今年1至8月也有高達82萬人來訪，相當接近去年一整年的來客數，可看出博物館名聲逐漸廣為人知。
實際查詢Google評價，「國立台灣博物館」擁有超過1萬2千人給予評論，評分數卻依舊維持4.5顆星高分，多數遊客也都盛讚「富有教育意義的博物館，參觀費很便宜，全票才30元」、「台灣最古老的博物館，魅力完全不減」、「交通便利搭公車或捷運都可，門票也很便宜，舊建築顯得空間非常寬敞舒服」。民眾不妨趁著週末假日來到國立台灣博物館參觀，或許會有不一樣的體驗。
🟡國立台灣博物館相關資訊
📍各館地址：
◾本館－臺北市中正區襄陽路2號（二二八和平公園內）
◾古生物館－臺北市中正區襄陽路25號（本館斜對面）
◾南門館－臺北市中正區南昌路一段1號
◾鐵道部園區－臺北市大同區延平北路一段2號
📍營業時間：週二到週日每日09:30～17:00，閉館前30分鐘停止售票服務，每週一、除夕及春節初一休館。
📍門票票價：全票30元、半票15元；四館聯票全票130元、半票65元。
📍交通方式：
◾本館、古生物館－從臺北車站（M5出口）步行約10分鐘，或可搭乘台北捷運在「臺大醫院站」4號出口出站。
◾南門館－可搭乘臺北捷運在中正紀念堂站1、2或7號出口出站，步行至園區。
◾鐵道部園區－從臺北車站步行約7分鐘，也可搭乘台北捷運新店線G13北門站2號出口，或搭乘桃園捷運機場線A1台北車站6號出口。
