台灣隱藏博物館是它！遊客不知：白活20年

驚嘆直呼「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看」，更大讚門票僅要30元

▲國立台灣博物館展區眾多，但門票僅要30元，相當划算。（圖／國立台灣博物館官網）

國立台灣博物館超古老！門票才30元超划算

▲國立台灣博物館於1908年成立，是台灣歷史最悠久的博物館，主要以自然史蒐藏為特色。（圖／國立台灣博物館官網）

國立台灣博物館超豐富！展區亮點一次看

而該博物館最強特色，在於透過各類標本模型來展現歷史文化與自然，像是古生物館就有展示恐龍模型、長毛象化石，以及台灣特有的動物品種，有些甚至是已瀕臨滅絕物種

▲國立台灣博物館古生物館不只有恐龍化石複製品，還有展出古生物標本，展現生物多樣性。（圖／國立台灣博物館官網）

▲土地銀行行史展區藉由展示珍貴銀行早期的帳冊、放款號碼牌等，透過難得一件的文物史料，讓遊客可以窺探台灣近代金融發展。（圖／國立台灣博物館官網）

國立台灣博物館超夯！年吸88萬狂逛、獲4.5顆星評價

「國立台灣博物館」光是去年就有高達88萬人參觀，今年1至8月也有高達82萬人來訪，相當接近去年一整年的來客數

🟡國立台灣博物館相關資訊

