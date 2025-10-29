中國再傳電動車起火事件！上海（Shanghai）徐匯區（Xuhui District）23日晚間發生一起電動車火警事故，一輛Li Mega電動 MPV 在行駛途中突然起火，並燃燒成熊熊大火，儘管車輛全毀，但不幸中的大幸是車內兩名乘客及時逃生，無人受傷。
根據中國媒體《澎湃新聞》（The Paper）報導，火災發生時，車輛在紅綠燈前停下，最先可見火花從底盤冒出，短短幾秒鐘，火焰迅速蔓延至整輛車。事發過程中，駕駛與乘客成功打開車門離開現場，隨後整輛車被燒成金屬框架，網路流傳的照片及影片清楚顯示車輛已完全焚毀。
根據《Car News China》報導指出，事故前車輛並未發生碰撞，疑似電池組位於底盤處起火為主因。Li Auto 已與當地消防單位展開聯合調查，以釐清起火原因。這起事故引起外界高度關注，因目前尚未確定明確起火原因。
今年10月中國已有另一輛高關注度電動車火災案例，10月13日Xiaomi SU7 在四川成都（Chengdu, Sichuan Province）因嚴重碰撞起火，造成駕駛死亡，當時車門無法開啟，救援延誤加劇悲劇。自6月以來，Li Mega在中國已有兩起火警事故，均與外部因素有關，此次事故成為最新焦點。
Li Mega 於2024年3月推出，是 Li Auto 首款純電動車，拓展公司業務版圖超越原本的增程式混合動力車。該車搭載 CATL Qilin 三元 NMC 電池，支援 5C 超快充電，可在數分鐘內恢復大幅行駛里程。自上市以來，Li Mega 銷售總數達 25,817 輛，其中 2025 年 9 月交車數達到單月最高 3,277 輛。
此次火警事故凸顯電動車安全仍為重要議題，尤其在高速充電與大容量電池技術普及下，相關監管、品質檢測與應急措施仍待完善。Li Auto 表示將配合官方調查，並持續檢視電池安全及車輛設計，以防止類似事件再次發生。
