我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨準主席鄭麗文即將在周末上任，首要任務就是帶領國民黨打贏2026年選戰，不過前立委蔡正元認為，國民黨選情沒有這麼樂觀，鄭麗文的兩岸立場鮮明，還直接說自己是中國人，要參選高雄市長的藍委柯志恩，一定會跟鄭麗文保持距離。蔡正元指出，國民黨在藍白合作上，民眾黨會在大罷免中支持國民黨，一方面是替柯文哲討公道，一方面也要做人情給藍營，但「國民黨好像沒有要還人情的樣子，至少氣氛上看起來是這樣。」他認為，政黨在地方選舉上可以去鼓吹理想、改變選民，但這與要拿到選票勝選是兩回事，「柯志恩一定會跟鄭麗文保持距離，不然叫她自己用『我是中國人』那一套來選，看你選不選得上。」蔡正元也指出，鄭麗文在國民黨內喊「我是中國人」可能會贏得黨內支持，但離開黨之外就不同，「不要跟我講唱高調，不然我們來看，明年選舉若國民黨候選人大街小巷拿個『我是中國人』的牌子，保證落選一大堆！」他強調，民調顯示台灣大部分民眾並不認同這個主張，「這是很殘酷的政治現實，一個選舉的政治人物不是要去改變選民，而是要在選民的意向裡打敗對手。」蔡正元更直言，「你說不行，我要有黨魂黨德、要有主張，那你去傳教吧。」