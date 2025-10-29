我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年亞太經濟合作會議（APEC）登場，外界關切台灣代表團是否爭取與美國總統川普或是日本首相高市早苗見面的機會，對此，總統府發言人郭雅慧今（29）日受訪時表示，「無論是任何的可能性，我們都不排除！」強調若後續有明確進展，會由代表團和國人正式報告。2025年APEC領袖峰會10月31日至11月1日於韓國慶州登場，在此之前，還有雙部長會議（AMM），各國元首、政要齊聚。對於我APEC領袖代表林信義是否爭取與川普、高市早苗會面？郭雅慧上午受訪時表示，林領袖代表昨天已經啟程前往慶州，主要也是規劃在今晚有一場跟來自產業界的企業領袖晚宴、與對方交流。郭雅慧說，林領袖代表有特別強調，希望能有交流時間，傳遞總統所賦予的任務，也希望有更多時間能行銷台灣，在AI、半導體、智慧醫療各個領域的優勢，「有這樣的交流時間，爭取更多的交流機會，讓台灣在APEC的國際舞臺上有更被看見、更受矚目、更有能見度」。「無論是任何的可能性，我們都不排除！」郭雅慧提到，無論是跟各國的領袖或者是跟領袖代表的見面都會是自然而然發生，此外，還包括與會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，代表團目前也很積極規劃中，後續如果比較明確的，會由代表團正式跟國人做報告。至於如何看「川習會」，郭雅慧說，有持續關注美中溝通，政府樂見美中領袖之間展開交流跟對話，任何有助於區域和平穩定發展、任何能夠降低區域衝突發生的努力，都正面樂觀看待。郭雅慧說，要特別謝謝美國長期以來對台灣安全、在民主上的堅定支持，一如大家所知道的，從聯大期間，美日韓三方的外長聲明，還有包括昨天日本高市早苗首相跟美國川普總統見面，也再次確認、再度的重申對台海和平穩定的重要性，反對片面單邊改變台海現狀。郭雅慧強調，台灣會持續跟美國保持密切的聯繫，會持續的關注整個區域的發展，共同攜手確保印太還有台海之間的和平穩定。