我是廣告 請繼續往下閱讀

近期因為非洲豬瘟出現案例，台灣開始檢討中國電商小郵包來台政策。行政院長卓榮泰昨（28）日表示，要求經濟部、數發部研議，要求境外電商平台限期落地，若不配將下架。但經濟部長龔明鑫今（29）日坦言，現行法規對於中資來台有限制行業別，其中中國電商難以來台營業，必須要跟陸委會、數發部再討論。立委昨日表示，非洲豬瘟傳進台灣有多種管道，除了從疫區回來的行李，另外還有從外國小包裹郵件。卓榮泰認為，淘寶跟拚多多完全沒有在台灣落地，恐造成求償無門爭議，要求經濟部、數發部研議，要求境外電商平台限期落地，若不配合納管，數發部將要求平台下架，「台灣不是漫無法律的國家。」但是龔明鑫今日受訪表示，經濟部對中資來台營業管制是依行業別作為基準，其中就沒有電商這個行業別，而電商確實會涉及到跨行業領域，比如說台灣不准中資來台從事廣告業，但電商往往有許多涉及到廣告行為。對此，經濟部將會與主管兩岸的陸委會，以及主管電商的數發部一起討論，如果要落地的話，怎麼加強管理。另外，針對跨境電商小包裹運送安全檢查及稅務，他表示，也會涉及到財政部及交通部，因此需要行政院召開跨部會討論。