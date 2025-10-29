我是廣告 請繼續往下閱讀

中國雲南9月一場喪事發生死亡意外，家屬在用餐時，一旁的圍牆突然倒塌，6人遇難遭壓死，另有多人受傷。據傳是在下雨時將油布拉在圍牆上遮雨，頂部積水太多，將無支撐的圍牆拉垮，導致憾事發生。據中國澎湃新聞報導，這起「喪上加喪」的意外發生在雲南昭通市，9月10日，25歲大學畢業生呂珂宇前往親戚家參加喪事，傍晚時分，眾人在庭院中用餐時，身後的圍牆突然毫無徵兆的倒塌，呂珂宇與55歲的姑姑呂國瓊，以及其他4名村民罹難，另有多人受傷。當地警方出具的法醫鑑定意見指出，呂珂宇遭遇鈍性外力衝擊，胸部多器官損傷死亡；呂國瓊則同時受到鈍性外力造成的顱腦損傷與胸部損傷，雙重創傷導致其不幸離世。網傳說法指出，當時因為下雨，喪家搭起雨棚，把雨棚的繩子拉在圍牆上固定，但雨下太大，頂部積水一時累積太多卻沒注意，直接把圍牆扯倒，牆下坐著一桌子人正在吃飯，6人被當場壓死，2個小孩重傷、2個輕傷。呂珂宇的母親陳麗華表示，死者家屬曾多次前往鄉政府參加協調會，辦喪事的劉家賠償人民幣8萬元，加上應急部門、鄉政府、民政部門，總計給每一位死者賠償人民幣14.6萬元，其他5戶家屬接受了這一方案，但陳麗華始終無法認同，仍希望把事故原因調查清楚。