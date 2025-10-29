坐落於台北市忠孝東路四段、緊鄰捷運忠孝復興站的遠東SOGO台北忠孝館，以不到一萬坪的營業面積創下百億營收，被封為全台百貨的「坪效王」，不過在近期一件法院判決中，「地主」農業部農田水利署主張SOGO忠孝館每年7月依據「當年公告地價10％」預付下一年租金，但政府隔年1月公告的地價較高時，SOGO並未補足之間的差額，因此對SOGO提告「給付差額租金」2035萬元。台北地院審視合約，雙方從未約定隔年地價調整時應如何「找補」的條款，判決SOGO免付。
SOGO忠孝館原地主是臺北市瑠公農田水利會，2020年施行農田水利法，改制納入公務機關，隸屬於農委會農田水利署，後來因為行政院組織改造，現在地主是農業部農田水利署。
瑠公農田水利會1983年與太平洋建設公司簽訂為期50年的地上權契約，興建太平洋崇光百貨忠孝館；2002年太平洋建設爆發財務危機，百貨公司改由遠東集團徐旭東經營，到了2017年9月，太平洋SOGO更名為遠東SOGO。
農田水利署主張，2002年太平洋崇光百貨公司從太平洋建設手中獲得地上權時，曾在當年7月1日換約，並配合換約日期，在契約中明訂以「當年期公告之申報地價百分之十」計算地租，但太平洋百貨每年預付一年租金的日期（7月1日）與政府每二、三年公告調整地價的日期（1月1日）不一致，預收一年的租金會因為隔年1月公告的調整地價與應收租金發生落差。
農田水利署認為，在水利會改制前5年，太平洋百貨應付租金短少2035萬4306元，發函請求太平洋百貨給付差額但遭到拒絕，因此提告追討。
太平洋百貨反駁，當初換約時，雙方已講好租金依照當年度7月1日的申報地價百分之十計算，而且每期地租都是一次付清，不須因為隔年1月1日申報地價調整而進行找補，之前都是這樣履行合約，何況合約中根本沒訂「找補條款」。
北院調閱合約，有明確規定太平洋百貨每年7月1日付下一年的租金，計算方式是「當年期政府公告之申報地價10％」；合約並未約定次年申報地價調整必須找補。
法官指出，隨著隔年公告地價補租金差額，只是農田水利署改制後片面看法，並非雙方約定的內容；雖然農田水利署聲稱，其他土地的承租人都已補繳租金差額，但各別土地承租契約不同，不能作為本案找補約定存在的證據，因此判決農田水利署敗訴。
NOWNEWS調查，SOGO忠孝館位於台北市大安區復興段一小段0460-0000地號的土地上，2013年至今的公告地價，每平方公尺最低30萬1236元、最高40萬7404元。據此推算，農田水利署主張SOGO忠孝館短付租金的2015到2020年共5年期間，其實已收入總額高達9億多地租。
