周三就是要吃炸雞優惠！肯德基表示，今（29）日「買一送一」優惠券開搶！原味蛋撻買一送一、炸雞桶、咔啦雞腿堡都有好康；頂呱呱表示，週三會員日「2炸雞+2雞腿」雙拼組189元、下殺75折；三商炸雞表示，「買5送5」優惠開吃5隻酷樂雞腿桶＋5塊義式腿排桶，吃雞優惠一次看。
肯德基：蛋撻買一送一！「6炸雞＋6蛋撻」399元
肯德基表示，今10月29日炸翻星期三PK APP會員限定「買一送一」！上午10:30至晚上20:00限量開搶「買一送一」優惠券，搶購肯德基優惠網址點此進：
◾️「原味蛋撻買一送一」47元。
◾️激省56折「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元。
◾️「咔啦雞腿堡＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻x2＋百事可樂(中)」159元。
肯德基「買一送一」雙11優惠代碼，10月28日至11月17日爽吃：
◾️50478「咔啦脆雞 x 6＋百事可樂(中) x 2」特價299元（原價502元）外送適用
◾️40648「香酥脆薯(大)買一送一」特價66元（原價132元）
◾️50438「鱈魚圈圈買一送一」特價59元（原價118元）外送適用
◾️40593「玉米濃湯(大)買一送一」特價52元（原價104元）
◾️40634「冰心蛋撻風味冰淇淋買一送一」特價59元（原價118元）
◾️40457「4塊上校雞塊買一送一」特價49元（原價98元）
頂呱呱：炸雞雙拼組189元！下殺75折
頂呱呱表示，週三會員日，今10月29日頂呱呱全台門市開吃炸雞雙拼組，「原味炸雞2塊＋原味雞腿2隻」特價189元（原價250元）。提醒大家，桃園機場、松山機場門市除外；免費加入會員就能手刀領取優惠券。
三商炸雞：「買5送5」雙11優惠！
三商炸雞表示，雙11購物節優惠，10月28日至11月12日，內用或外帶炸雞「買5送5」，買5隻酷樂雞腿桶「免費贈送5塊義式腿排桶」特價349元（原價675元，酷樂雞腿、義式腿排均可選擇原味或辣味）。
還有「10隻青花椒脆皮二節翅」特價99元（原價200元）、單筆消費每滿448元送「煉乳銀絲卷」一份（價值89元，外送不適用）優惠一起吃。
資料來源：肯德基、頂呱呱、三商炸雞
@fengshan_youth168 🎉 普發萬元吃起來！肯德基雙11狠省開搶🔥 錢包剛加值，肯德基再幫你狠省一波 💰 10/28–11/17 限時21天，推出【五重超值優惠】 最低 5 折起 💥 不論是一人獨享還是揪團嗑炸雞， 通通給你最爽組合👇 ✨ 第一重：六塊炸雞桶 + 可樂2杯只要 $299 連外送都能爽嗑！ 🍔 第二重：超值個人餐只要 $111 一人獨享剛剛好！ 🍟 第三重：買套餐送漢堡 雙倍飽足、滿足加倍！ 🍗 第四重：瘋狂點心折扣 買一送一 甜鹹都不放過！ 🍮 第五重：兩盒蛋撻＋八塊雞塊只要 $399 在家外送也能省翻天！ 💥 今年雙11，不用等電商結帳！ 普發萬元 + 肯德基狠省組合技， 直接把省下來的錢變成炸雞的快樂 ❤️ 👉 立刻手刀搶購：https://www.kfcclub.com.tw/coupon 📍【肯德基 鳳山青年數位智能餐廳】 📌 高雄市鳳山區青年路二段313號 📞 07-767-6228 #肯德基 #雙11狠省 #普發萬元這樣花 #外送也可以 #肯優惠
♬ 原聲 - 小芬🌿 - 小芬🌿
