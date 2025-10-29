我是廣告 請繼續往下閱讀

▲威廉（中）因閃兵案形象暴跌，但這個月還有出席金鐘獎，更靠《來吧！哪裡怕》和棒棒堂團員拿下實境節目主持人獎。（圖／三立電視提供）

▲威廉（右）沒工作後當起奶爸，換老婆卓君澤（左）重返職場，賺錢養家。（圖／威廉IG＠liaowilliam）

男星威廉（廖亦崟）今年5月被檢警查出涉閃兵案，以50萬元的金額交保，他形象因此跌至谷底，手上4個節目主持棒全被換下，過去平均月收入50萬元的威廉，如今進帳歸零，短短半年內加上保釋金就損失300萬左右。威廉目前還有2個小孩要養，加上每月7、8萬元的房貸，讓他苦不堪言。日前威廉受訪時就坦言，自己有考慮賣掉在東湖價值1500萬的房子，但這是最下策，現階段他還是會努力謀生。威廉爆出閃兵爭議後，原本主持的3檔外景節目《食尚玩家》、《來吧！哪裡怕》、《效廉出發吧》都受到衝擊，《來吧！哪裡怕》第2季宣布暫時停錄，《食尚玩家》與《效廉出發吧》也紛紛尋找新的主持人，停止威廉拍攝工作。而本來敲定由威廉和沈玉琳共同主持的公視行腳類節目《雙面威廉》也因此胎死腹中，只錄了1集就解散。威廉一夕間失去4個節目，收入等同歸零，粗估每月損失至少50萬元主持費。而威廉11年前在東湖買的房產如今價值1500萬元，現在每月還要還7、8萬房貸，加上還有2個年幼的小孩要養，讓威廉肩上背負重擔。15日威廉出席公益活動受訪時就坦言，有想過如果最後真的走投無路，考慮賣掉房子搬回台中老家。但威廉也說這是最壞打算，他現在還是會積極找工作、尋求合作機會，努力展現改過自新的一面，希望還能被外界接納。威廉也笑說他有想過去好友阿緯的餐飲店打工，還開玩笑要阿緯發他40萬薪水，或是到美國去當房仲東山再起，嘗試不一樣的出路，就當作是「體驗人生」。而目前威廉回歸家庭當奶爸，老婆卓君澤則上任運動部機要秘書。卓君澤感謝威廉照顧小孩，換她能重返職場，找回當初對工作的熱愛，看來這起閃兵案對夫妻來說雖然是嚴重打擊，但兩人依舊恩愛、選擇團結面對一切。