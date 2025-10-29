我是廣告 請繼續往下閱讀

▲健保署公布假日輕急症中心設置地點及後援醫院。（圖／健保署提供）

為解決急診壅塞，衛福部於11月啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，其中以六都先行，共13處據點，包括台北市部分以聯合醫院林森院區、中醫昆明院區等；新北市恩樺醫院、桃園市龍潭敏盛醫院、台中臺安醫院雙十分院及台南、高雄也各有據點。另外，後援醫院包含台北馬偕醫院、台大醫院；還有林口長庚、成大醫院等。健保署今（29）日公布，假日輕急症中心的六都、13處據點，可提供國定假日、週日服務。包括台北市聯合醫院林森院區（後援醫院為聯合醫院中興院區、台北馬偕醫院）、林森中醫昆明院區（後援和平婦幼院區、台大醫院）、信義門診部（後援醫院聯合醫院忠孝院區、三軍總醫院）。新北市則是恩樺醫院（後援醫院亞東醫院）、怡和醫院（後援醫院雙和醫院）。桃園市為龍潭敏盛醫院（後援醫院國軍桃園總醫院）、大園敏盛醫院（後援醫院敏盛綜合醫院）、大明醫院（後援醫院林口長庚醫院）、中美醫院（後援醫院衛生福利部桃園醫院）；台中市臺安醫院雙十分院（後援醫院中國醫藥大學附設醫院）、家健聯合診所（後援醫院台中榮總醫院）。台南市是永川醫院（後援醫院國立成功大學醫學院附設醫院、奇美醫院、台南新樓醫院、衛生福利部台南醫院）；高雄市則是文雄醫院（後援醫院財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院）。UCC試辦期間為今年11月1日起至2026年12月31日，設置地點包括無急診的地區醫院等，時間預計以週日及國定假日為主，從上午8時至晚間12時。包括內（兒）科系及外（骨）科等；耳鼻喉科及眼科則可視需求評估設置或遠距會診。對於哪種情況可前往UCC就醫？健保署說明，發燒症狀包括肌肉痠痛、感冒或頭痛；呼吸道症狀則有咳嗽、喉嚨痛等，腸胃道症狀出現腸胃不適、胃痛、噁心嘔吐、拉肚子等。簡單傷口部分則是如傷口處理、傷口縫合、輕度燒燙傷、扭傷；小兒急性不適，如小兒發燒、呼吸道、腸胃道症狀還有簡單傷口處理。而其餘緊急情況則建議直接前往急診或撥119處理。