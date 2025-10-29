我是廣告 請繼續往下閱讀

▲共度非洲豬瘟衝擊！台南市宣布減免傳統公有零售市場豬肉攤商停業使用費。（圖／台南市政府）

因應非洲豬瘟疫情影響，部分傳統市場豬肉攤商依中央防疫規範暫停營業。台南市政府今（29）日宣布，為減輕攤商負擔，將減免公有零售市場豬肉攤商於禁宰豬隻期間之使用費，另外針對58處民有市場，也已發函各民有市場經營業者，鼓勵比照辦理，共同協助市場及攤商度過營運難關。台南市共有59處公有零售市場，約294攤豬肉攤，市長黃偉哲表示，非洲豬瘟防疫攸關食品安全與產業穩定，市府將全力配合中央政策，並以保障攤商生計為優先考量。傳統市場是市民日常生活的重要據點，市府除了減免攤商於禁宰豬隻期間之使用費外，同時也密切追蹤中央補助政策動向，後續積極協助攤商爭取相關補助，降低豬瘟疫情對攤商經營的衝擊。經濟發展局長張婷媛指出，市府已啟動跨局處協調機制，持續掌握各市場攤商營運情形，並提供必要的輔導與協助，共同維護市場經濟穩定與食品供應安全；亦要求各市場加強場內環境清潔與消毒作業，嚴格查驗豬肉產品來源及衛生管理，確保市場衛生安全。市場處代理處長林士群表示，市府已加強稽查力道，要求販售庫存或冷凍豬肉的攤商提供合法來源憑證，以確保食品可追溯性，維護食安並守護市民健康。台南市府再次呼籲民眾配合政府防疫措施，安心選購合格肉品，並持續支持市場攤商，並將持續關懷受影響市場與業者，全力維持民生供應穩定，攜手市民共同防堵非洲豬瘟，守護食品安全與市場經濟，讓消費者安心購買、攤商放心經營。