美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽火熱進行中，洛杉磯道奇王牌大谷翔平（Shohei Ohtani）在主場第4戰頂著「睡不飽又脫水」的疲憊身軀登板，主投6局被敲6支被安打失掉4分，投出6次三振，最終道奇2：6不敵藍鳥，讓大谷吞下季後賽生涯首場敗投。此戰大谷翔平先獲得隊友火力支援，但在三局上被藍鳥強打小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）逮中失投的橫掃球（sweeper），這顆偏高招牌武器球被狠狠拉向左中外野看台，成為改變戰局的兩分全壘打，也徹底逆轉比數。賽後大谷在記者會坦言：「那顆球進入錯誤的區域，是明顯的失投。回頭看真的很可惜，那球是全場最大的遺憾。」儘管挨轟，大谷仍在中段展現王牌身手。四局他連飆三次三振止血，第五局更用速球壓制小葛雷諾飛球出局，最快球速飆到99英里（約159公里），第六局更是以三上三下完美收尾。進入第七局後體力明顯下滑，連續被瓦許（Daulton Varsho）與克萊門特（Ernie Clement）敲出安打，形成無人二、三壘危機。此時總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場換投，全場道奇球迷起立鼓掌，為這位拼戰到最後的「二刀流」送上掌聲。接替的左投班達（Anthony Banda）雖試圖止血，仍讓大谷的責失停在4分。大谷遺憾表示：「理想狀況下，我希望能投滿七局，但今天沒能撐完真的讓我很懊惱。」事實上，道奇前一場才鏖戰18局、耗時6小時39分鐘，大谷在那場比賽中甚至一度小腿抽筋。面對短暫休息，他坦言身體狀況並非最佳：「昨天有點脫水，睡眠時間也不多，其實有點擔心會抽筋。不過今天能撐到最後沒發作，算是鬆了一口氣。」大谷也感謝隊友與訓練團隊的協助：「在那樣的比賽之後能登板，其實不容易。能調整到可投狀態，多虧了昨天大家的幫忙。」