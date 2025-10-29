我是廣告 請繼續往下閱讀

新任國民黨黨主席鄭麗文主張反對提高國防預算，而被英國《金融時報》報導，提醒此事恐會激怒美國。對此，總統府發言人郭雅慧今（29）日受訪時表示，「我不太理解鄭主席的想法，不過顯然她的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致」。對於鄭麗文的主張，郭雅慧受訪時強調，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平，台灣投資國防最重要是希望能夠維持民主自由的生活現狀，「我不太理解鄭主席的想法，不過顯然她的想法，跟全世界民主國家的想法並不一致」。郭雅慧指出，在區域之間，中國的軍事行為不是誰去挑釁或去攻擊，這實實在在是一個威脅，以現在在南韓慶州即將要登場的APEC而言，中國也持續在區域之間做實戰化演練，這些行為還在發生當中，所以不單單是台灣，「我們周圍的國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外」。郭雅慧提到，執政團隊已經有提1500億元韌性特別預算，包含國防、海巡、防災方面，希望能夠全方位地強化台灣整體韌性。郭雅慧說，總統賴清德對外也公開多次地表達台灣提升自我防衛的決心，尤其是在明年度的國防預算，希望能夠提升到整體GDP的3%，再度強化國防、國防防衛的能力。