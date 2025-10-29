我是廣告 請繼續往下閱讀





台中爆發國內首例非洲豬瘟疫情，民進黨立委張宏陸質詢時，詢問非洲豬瘟疏失？防檢署長杜麗華回應，台中是一個追查的重點，「應該就是有疏忽」，所以造成今天的結果。且以台中市來說，資料很欠缺、不足，很多待釐清事項也沒有釐清清楚。立法院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。張宏陸質詢時詢問，這次非洲豬瘟到底有沒有疏忽？杜麗華表示，目前來說，台中是一個追查的重點，「應該就是有疏忽」，所以造成今天的結果。所以目前就是在全國性防疫加強，避免擴散出去，案例發生絕對有疏失，值得檢討。