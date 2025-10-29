我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（29）日在主場迎來與多倫多藍鳥的世界大賽第4戰，最終以2：6落敗，系列賽戰成2：2平手。大谷翔平此役以第1棒、先發投手身份先發，但因昨日的18局惡戰，導致今日狀況不佳，主投6局被敲4分自責分，打擊方面3打數無安打，承擔敗投。賽後，道奇教頭羅伯斯（Dave Roberts）沒有苛責反而諒解地說道：「每次他站上打席，我都期待偉大的事情發生，也許這對他來說有點不公平。」在經歷了前一場18局的激戰後，大谷今日首次站上世界大賽的投手丘。比賽進行至第3局，大谷被藍鳥的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）擊出致勝的2分砲，第7局無人出局、二、三壘有人時，教練團選擇換投，大谷退場時臉上流露出些許悔意。儘管打擊沒有發揮、從臉部表情也能看出些許疲憊的神情，但大谷在投手丘上仍全力以赴，在前一場耗時6小時39分鐘的比賽後，還是熱投93球。賽後道奇總教練羅伯斯表示：「投手教練有在第6局時問他還能投多少局，他回答說還能投三局，他非常了解自己的身體狀況。」他也讚許大谷的表現：「第6局是他投最好的一局之一，球路很好，我覺得狀態不錯。」此前在季後外卡賽大谷面對費城人先發主投6局飆出9K，順利拿下勝投，國聯冠軍賽第4戰，大谷繳出三響砲以及10次三振的超狂二刀流紀錄，羅伯斯指出，「他沒有像過去兩場那樣突出，但他也是人，投球消耗了大量精力。對手投得很好，使用內角球、卡特球和變化球來面對大谷。他打擊的意圖是好的，但對手投得更出色。」羅伯斯最後感嘆道：「每次他站上打席，我都期待偉大的事情發生，也許這對他來說有點不公平。」