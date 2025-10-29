粿粿對天發誓「我沒出軌王子」！1手段逼范姜彥豐：放棄婚後財產

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（右）指控粿粿（左）出軌王子，揭露內幕太驚人。（圖／翻攝自粿粿臉書）

對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證粿粿、王子等方面，直至截稿前尚未收到回覆。

藝人夫妻檔范姜彥豐、粿粿婚變頻傳，今（29）日男方大動作拍片指控，粿粿婚內出軌其好友王子（邱勝翊），「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」范姜彥豐也揭露，得知該事件後與粿粿攤牌，對方對天發誓、否認說謊，殊不知自己已看過證據，溝通過程中，「她甚至利用我想要維繫我們婚姻以及家庭的心態，刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」內幕太過驚人。范姜彥豐今稍早曬出近10分鐘長片，指控粿粿婚後態度愈來愈差，「我的身心狀態處在一個，極度不健康的狀態，每天吃不下也睡不著」，而溝通的過程中，粿粿甚至利用自己想要維繫婚姻以及家庭的心態，「想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約，如果不是家人及時發現我的異狀，了解事情的來龍去脈後，推測事情不單純，所以阻止了我，否則我可能已經簽下去了。」沒多久，范姜彥豐親眼得知了看到粿粿與王子出軌證據，「我主動與她攤牌，並且給予她解釋的機會，希望她能夠誠心的認錯，結果結果她從頭否認到底，甚至是對天發誓，說她沒有任何對於婚姻不忠的行為，那一刻，我澈底地看清了這一個人，交往6年結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊，對天發誓連眼睛都不眨一下。」語氣沉痛又無奈，神情憔悴地面對鏡頭，相當惹憐。