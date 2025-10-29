粿粿對天發誓「我沒出軌王子」！1手段逼范姜彥豐：放棄婚後財產

藝人夫妻檔范姜彥豐、粿粿婚變頻傳，今（29）日男方大動作拍片指控，粿粿婚內出軌其好友王子（邱勝翊），「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧？」范姜彥豐也揭露，得知該事件後與粿粿攤牌，對方對天發誓、否認說謊，殊不知自己已看過證據，溝通過程中，「她甚至利用我想要維繫我們婚姻以及家庭的心態，刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」內幕太過驚人。
范姜彥豐今稍早曬出近10分鐘長片，指控粿粿婚後態度愈來愈差，「我的身心狀態處在一個，極度不健康的狀態，每天吃不下也睡不著」，而溝通的過程中，粿粿甚至利用自己想要維繫婚姻以及家庭的心態，「想要刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約，如果不是家人及時發現我的異狀，了解事情的來龍去脈後，推測事情不單純，所以阻止了我，否則我可能已經簽下去了。」
沒多久，范姜彥豐親眼得知了看到粿粿與王子出軌證據，「我主動與她攤牌，並且給予她解釋的機會，希望她能夠誠心的認錯，結果結果她從頭否認到底，甚至是對天發誓，說她沒有任何對於婚姻不忠的行為，那一刻，我澈底地看清了這一個人，交往6年結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊，對天發誓連眼睛都不眨一下。」語氣沉痛又無奈，神情憔悴地面對鏡頭，相當惹憐。
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證粿粿、王子等方面，直至截稿前尚未收到回覆。
🔺范姜彥豐IG全文
@meigo.c @prince_pstar
你們一定覺得偽裝成朋友的樣子
越大膽 就越安全
而且還永遠不會被發現吧 ？
身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用
我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡
當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然
「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」
你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？
-
我一向不喜歡主動找人訴苦
所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們
你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗
也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗
同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代
-
很抱歉這段時間讓大家擔心了..
是的 我的家庭 破碎了
我的心 也碎了…
今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…
#道德淪喪 #三觀崩塌
📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。
（2025.10.29）
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
