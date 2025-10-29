我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邵雨薇（如圖）用搞怪濾鏡自拍，無奈表示沒有新功能。（圖／翻攝自IG 1989ivyshao）

藝人邵雨薇時常透過社群和粉絲互動，分享生活點滴。日前IG推出聊天室塗鴉功能，許多明星都被粉絲敲碗隔空簽名，邵雨薇也被粉絲私訊，希望她簽名給大家，對此她昨（28）日發影片回應：「根本在欺負我」，讓粉絲笑翻。IG最近推出聊天室塗鴉新功能，讓用戶能在私訊頁面隨手畫畫，粉絲看到後紛紛湧入私訊，希望邵雨薇能用這招隔空簽名，對此邵雨薇28日深夜套用搞怪濾鏡自拍，上傳限時動態無奈表示：「我能學會用濾鏡已經很不容易了」。過了3小時後，邵雨薇再用搞怪濾鏡錄發一小段影片，透露真的很多人來詢問，希望能用IG新功能簽名，她無奈表示：「我不得不說，我沒有這個功能餒」，更苦笑說：「怎麼會這樣，我也不知道」，自嘲是「3C白痴」，讓粉絲全笑翻。邵雨薇的崩潰回應一出，粉絲紛紛留言區笑翻表示：「女神沒有功能還錄影片解釋，太可愛了」，「邵雨薇我愛你，簽名我們手繪也行哈哈」，粉絲笑翻表示放過她：「好啦別欺負雨薇了，她學會濾鏡已經很厲害」。