我是廣告 請繼續往下閱讀

電影《猩球崛起》真實上演？美國密西西比州一條州際公路，28日有一輛運送實驗用「恆河猴」的卡車翻覆，導致猴子逃脫。當地警方警告，這些猴子具有攻擊性，且攜帶皰疹在內的病毒，除了一隻猴子以外，其餘逃脫的猴子均已被射殺。據CNN、美聯社報導，美國密西西比州59號州際公路上，一輛運送猴子的卡車發生側翻，導致運送的猴子逃脫。卡車上裝載的是恆河猴，通常重約7.7公斤，是全球醫學研究中使用最廣泛的動物之一。這些猴子原本飼養在紐奧良的杜蘭大學國家生物醫學研究中心，該中心常向科學研究構提供研究用的靈長類動物。目前尚不清楚是誰在運輸這批猴子，也不清楚目的地是哪裡。密西西比州賈斯珀縣（Jasper County）警局警告，這些猴子具有攻擊性，且攜帶包括皰疹在內的病毒，除了一隻猴子以外，其餘逃脫的猴子均已被射殺，但並不清楚卡車內最初有多少隻猴子。影片顯示，密西西比州海德堡北部59號州際公路旁的長草中，有許多猴子在爬行，標有「活體動物」的木箱被破損並散落在周圍。不過杜蘭大學說明，這些猴子「不具傳染性」。但警方回應，卡車司機提醒猴子很危險，需要個人防護裝備來處理。杜蘭大學表示正在與執法部門合作，密西西比州野生動物和漁業部門也在現場協助。此前，美國一間醫學機構也有43隻實驗猴出逃，後被全部捉回。