▲台中市政府公布最新疫調內容。（圖／台中市政府提供，2025.10.28）

台中市爆發全台首例非洲豬瘟案例，民進黨立委蘇巧慧質詢時，直指10月10日20頭豬死亡，獸醫師到場未採檢，直指這是整起案件第一個漏洞，沒有典型症狀，無法強制採檢。不過，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華僅稱，甲類一定要這樣通報，但一般級並不是。這讓蘇不滿，眾人期盼有一套說明，明確知道洞在哪、怎麼補，「已經給你樓梯還說不加嚴，我不能理解欸」、「這樣我問不下去了」。立法院內政委員會今邀內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。蘇巧慧在質詢時，談及此次非洲豬瘟個案的時序表，10月10日豬隻死亡個案出現，一次通報20頭豬死亡在300多隻的豬場，死亡率約7、8%，獸醫師到場未採檢，10月20日又有其他獸醫師到場才採檢，蘇詢問，誰可以採檢，採檢要件是什麼？直指這是整起案件第一個漏洞，現在癥結點是沒有典型症狀，無法強制採檢，且根據《動物傳染病防治條例》第17條，獸醫師或獸醫佐於執行業務時，發現動物「罹患、疑患或可能感染」甲類動物傳染病或重大人畜共通之乙類、丙類動物傳染病時，應於二十四小時內向當地動物防疫機關報告。杜麗華說明，甲類一定要這樣通報，但一般級並不是。蘇追問，所以一般即只能取決於現場獸醫師判斷？杜回：「對」，假設牧場有特約獸醫師，認為有疑似情形，就要通報台中動保處。蘇巧慧則秀出其他縣市案例，質疑難道海漂豬漂來、眼睛看就知道是甲類嗎？另新北市也發生養豬場排泄物異樣當場採檢，重點是一個地方到底有無警覺性。杜回應，海漂豬的處理是每件一定驗，上述蘇列出來的都是防檢署與海巡署共同處理，在河口、海邊一律同個標準「一定採驗」。蘇巧慧強調，標準應該從嚴、警覺性要提高，一個3百頭豬的養豬場，有20頭豬一次性死亡，「這不叫異常，什麼叫異常，我不是專家都知道這是異常，不用採檢嗎？」蘇怒指杜麗華作為署長，「已經給你樓梯還說不加嚴，我不能理解欸」。杜麗華也趕緊表示，她沒有說清楚，都已經加嚴。蘇巧慧嘆，「這樣我問不下去了，我們非洲豬瘟守了七年...」，杜再說，從蘇貞昌任行政院長時期就嚴格執行到現在沒有變，異常狀況絕對要有後續處理，因此台中市動保處要回報給防檢署。蘇巧慧也質疑，非洲豬瘟潛伏期15天，第一頭豬死亡發生在10月10日，10月9日可能就有狀況，10月9日以前的豬出去了嗎？本件到底死了多少豬？相關內容都沒有報告。杜說明，根據化製場顯示，9月1日起到10月21日共有106頭，但這是系統檢視，現在台中市政府僅回報78頭，因此有要求把疫調釐清楚，到底死亡頭數多少，目前提出的資料還沒有很明確。「我對於你今天回答非常不滿意」，蘇巧慧說，此案已經發生多天，全國人民驚慌，眾人期盼有一套說明，明確知道洞在哪、怎麼補，防檢署現在卻沒辦法明確說明，防疫是中央地方共同努力，沒有要推責，該是誰的責任大家講清楚，沒有黨派之分，「到底在擔心什麼，台中市政府沒有給資料就講清楚」。杜麗華回應，已經在會議上要求提供資料，台中市府也於昨天下午3點提供，今天早上11點專家委員會已經針對完整報告審視，初步疫調報告已經回應意見，要求詳細補充說明。蘇巧慧怒火仍未歇，直指自己問政十年品質受肯定，「如果我現在聽不懂你在說什麼，難怪國人聽不懂啦」。