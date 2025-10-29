瑪利亞社會福利基金會創辦人莊宏達醫師，從醫半世紀，他用醫者仁心守護弱病的天使們。隨著歲月流逝，當年的孩子老了，孩子的父母更老了，該怎麼辦？為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的家園。
現年80高齡的莊醫師表示，「安老家園」興建基地，已承租北屯國有非公用土地，面積達1300多坪，興建地下二層，地上五層，總經費3億6千餘萬元，目前仍積極籌募中。未來「安老家園」啟用，將不只是安置機構，而是一個社區型家園，讓障礙者能自主生活、與鄰里自然互動，在有尊嚴與陪伴中度過晚年。
莊宏達是民國75年於台中開設「莊小兒科」，行醫之際，眼見心智障礙兒父母求助無門，毅然敞開自家診所大門設置復健場域。那時人手不夠，往往還要親自揹著障礙孩子上下樓，並自掏腰包負擔人事和復健費用。「好心的莊醫師」美名傳揚，竟有越來越多的心智障礙孩子前來求助。
隨著求助家庭越來越多，莊宏達積蓄用盡，在政府相關部門建議下，靠著社會信任與善心支持，莊宏達創立瑪利亞基金會照護心智障礙孩童，也就是「瑪利亞天使」。37年來基金會已陪伴超過77,884名身心障礙者，從早療、教育、職訓、就業到安置，一路守護他們的生命旅程。
莊醫師老當益壯，如今仍然親自為障礙人士看診。他說，最讓他牽掛的是：「當年的孩子老了，孩子的爸媽更老了，該怎麼辦？」像在瑪利亞基金會的教室裡，49歲阿玲是遊戲課上的開心果，她和同學們都是極重度心智障礙者，除了復健，如今還多了延緩退化的學習課程。64歲的阿滄因兒時高燒導致智力停留在7歲，照顧他的姊姊已超過七十歲，想到阿滄的老年，姊姊就憂心不已。
莊宏達說：障礙者比一般人提早二十年老化，四十幾歲的我們還是壯年，他們卻已呈現老年的樣子，因為身體功能很差。基金會執行長陳怡君指出：「長照制度是為一般長者設計，並非針對智能障礙者。若沒有固定住所或主要照顧者，他們很難申請到宅服務或日照中心，一旦家人老去，就容易落入無人照護的困境。
為了回應這群家庭的需要，瑪利亞基金會正推動「安老家園」籌建計畫，期盼為高齡心智障礙者打造一個能安心老去的地方。從醫半世紀，一路用醫者仁心守護弱病天使的莊宏達醫師，誠摯呼籲社會各界，一起支持「安老家園」的籌建，讓這份愛能在時光裡持續發芽、綻放，照顧他們到終老。線上捐款：https://pay.maria.org.tw/ActivityDonate.aspx?ActID=156&P_ID=236
