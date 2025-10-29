我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著算力發展熱絡，各國都積極佈建也讓電力韌性重新改造成為重要議題。機電大廠大同總經理沈柏延表示，大同是電力供應的佼佼者，今年電力事業群營收成長，明年依然保持樂觀。面對新任董事長也三立董事長張榮華加入，他認為，對大同而言是加分，期待利用行銷能力把如村姑般的大同推向世界。大同目前有電力、新能源、消費電子、不動產、系統整合、電子代工六個事業群。沈柏延說，今年股票漲算多的就屬半導體跟資通訊，因為各國都在佈建算力的需求，其中電力設備就是重點，電力電壓器成長逾兩成。明年初估營收會成長15%，主要來自電力跟太陽能雙核心引擎，系統整合也樂觀，而家電則是持平。另，目前觀音新廠正在裝配，預計明年第一季正式生產配電變壓器，準備未來10年可能需求。在海外佈局上，沈柏延表示，大同在越南胡志明一帶蹲點已一年，預計會投資廠房，並用在變壓器、馬達與部分商業空調，作為製造、安裝與維修服務中心，期待未來擴大成泰國、菲律賓等東南亞的生產基地。他指出，未在當地保持競爭力，會使用中國原物料等降低成本；若當地需求仍大會再設廠，預計在越南北部。在美國，大同在馬達領域有兩家公司分別在東、西部，會作為大盤商，負責標準品的大盤分銷；配電變壓器方面，則正積極爭取多家電力公司的訂單。沈柏延表示，今年收到的訂單詢價數比過去高出，會儘快調整產品與價格以對應商機。大同還計劃在本跟九州電力合作，在熊本打造算力中心。沈柏延表示，土地已經找好，大同負責設計、採購、施工統包，電力供應規模200至500MW，未來廠商只要「拎包入助」，預計明年落地。另，大同新任董事長是來自三立電視的張榮華。「對我們來講是加分」，沈柏延說，三立在行銷上很有經驗，而大同彷彿就是一個素顏漂亮的村姑，新董事長加入幫三立化妝行銷、補足弱項；同時也新任董事長也重視公司治理跟專業發展，在財務規劃、業務發展也在推進。