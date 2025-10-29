我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管前一天才歷經世界大賽史上最長的18局死鬥，洛杉磯道奇球星大谷翔平今（29）日在世界大賽第4戰，再度以「第一棒・投手兼指定打擊」的投打二刀流身分上場奮戰。雖然他最終主投6局被敲6安打失4分，吞下季後賽首場敗投，道奇以2：6落敗，系列戰被多倫多藍鳥追成2比2平手，但大谷所展現的強大職業精神，已成為球隊最重要的精神支柱，並強調自己隨時可以上場。前一天，道奇與藍鳥足足鏖戰6小時39分鐘，所有參與的球員體力都拉到極限。然而，在休息不到24小時、且身體狀況並非最佳的情況下，大谷翔平依舊堅持先發，並咬牙撐完了6局多。賽後，我感受到他對能完成投球任務的滿足感：「那場比賽結束後，我有好好做恢復治療。老實說，這麼長的比賽隔天要先發真的不容易，但能在不錯的狀態上場，我已經很滿意，這要感謝昨天幫我調整的所有人。」外界特別關注，在系列戰戰況膠著之際，體力消耗極大的大谷翔平，是否還有可能在後續比賽中以救援投手的身分再次登板。對此，大谷明確地表態，「要看系列戰會拉長到哪一場，但當然，如果球隊需要，我會準備好每一場。就像昨天那種長局比賽也有可能再發生，所以我會隨時做好準備、隨時能上。」值得一提的是，道奇官方社群同日也公開了多張球員家屬的合照，大谷的夫人真美子也元氣滿滿地露出笑容與隊友家屬合影，被媒體形容為「死鬥隔天依舊元氣滿滿的太太團」。在連續高強度、高壓力登板後，大谷仍展現「隊魂」與無比職業意志，成為球隊精神支柱。