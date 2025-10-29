快訊／粿粿反擊范姜彥豐！曝分居已久 經紀公司發聲：協商離婚中

藝人范姜彥豐今（29）日拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發外界軒然大波，而稍早粿粿透過IG動態發聲，強調對方說了許多與事實不符的內容，而其經紀公司、好看娛樂副總經理王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》表明，「目前雙方離婚問題已經透過律師處理。兩人其實分居許久，離婚的部分在今年就開始協商了，已經談了很久。」
粿粿透過IG動態表示，「謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」
王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》透露，粿粿和范姜彥豐已經分居許久，離婚協商一切已經交由律師處理，「確切日期不知，我後來才知道，有把粿粿叫來公司」，表示自己也僅知道離婚是今年開始談，工作量的確因為婚變後減少，感謝各謝關心之餘，也請靜待後續粿粿整理出的說法。
🔺粿粿IG全文
謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通
協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔
協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容
我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家
身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人
🔺范姜彥豐IG全文
@meigo.c @prince_pstar
你們一定覺得偽裝成朋友的樣子
越大膽 就越安全
而且還永遠不會被發現吧 ？
身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用
我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡
當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然
「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」
你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？
-
我一向不喜歡主動找人訴苦
所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們
你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗
也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗
同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代
-
很抱歉這段時間讓大家擔心了..
是的 我的家庭 破碎了
我的心 也碎了…
今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…
#道德淪喪 #三觀崩塌
📍以上為本人親筆聲明，內容屬個人事實經歷與立場陳述，懇請媒體公允報導，並給予共同朋友們空間與尊重。
（2025.10.29）
🔺資料來源－
粿粿IG、王子IG、范姜彥豐IG
