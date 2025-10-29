快訊／粿粿反擊范姜彥豐！曝分居已久 經紀公司發聲：協商離婚中

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿反擊范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容。」（圖／翻攝自粿粿IG）

▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）離婚協商中，女方稍早聲明回應出軌指控：「一切交由律師處理。」（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

藝人范姜彥豐今（29）日拍片指控老婆粿粿婚內出軌好友王子（邱勝翊），引發外界軒然大波，而稍早粿粿透過IG動態發聲，強調對方說了許多與事實不符的內容，而其經紀公司、好看娛樂副總經理王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》表明，「目前雙方離婚問題已經透過律師處理。兩人其實分居許久，離婚的部分在今年就開始協商了，已經談了很久。」粿粿透過IG動態表示，「謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片，說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」王貞妮向《NOWNEWS今日新聞》透露，粿粿和范姜彥豐已經分居許久，離婚協商一切已經交由律師處理，「確切日期不知，我後來才知道，有把粿粿叫來公司」，表示自己也僅知道離婚是今年開始談，工作量的確因為婚變後減少，感謝各謝關心之餘，也請靜待後續粿粿整理出的說法。