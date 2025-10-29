我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（如圖）今日在IG發文，控訴粿粿和王子邱勝翊婚內出軌。（圖／翻攝自IG zack_fanchiang）

范姜彥豐與粿粿近年來婚變傳聞頻傳，今（29）日范姜彥豐突然發文，黑底白字寫下「道德淪喪，婚內出軌」，還直接Tag王子邱勝翊帳號，表示：「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，永遠不會被發現吧」，這波直球對決瞬間引爆全網。范姜彥豐爆料後坦言，自己要獨自面對兩人，害怕會被對方的網軍攻擊，對此粉絲紛紛轉發聲明，自發替范姜彥豐出一份力。范姜彥豐今日突然在IG發文，直球爆料粿粿出軌王子邱勝翊，坦言自己沒有經紀公司幫助，要獨自面對兩人，擔心未來日子會更難熬，他表示：「自己可能會被對方造謠，兩人可能編造謊言扭曲事實，利用媒體的人脈買新聞，或利用社群聲量進行攻擊，合理化兩人出軌的行為」，擔心可能對小孩造成影響，范姜彥豐表示：「我不奢求同情，我只希望大眾能夠知道真相」。范姜彥豐強調，發出這份聲明是為了給粉絲以及媒體一個交代，他坦言：「雖然未來的路很難走，但也會努力走下去」，目前決定尋求法律途徑與兩人對抗。他表示：「無論這件事結果如何，我希望未來能成為孩子學習理解人生的例子」。范姜彥豐貼文一出，瞬間引爆全網，粉絲氣炸留言：「婚內出軌偽裝朋友，道德淪喪太過分，孩子怎麼辦」，也有人怒轟：「棒棒糖不是逃兵就是破壞人家庭」，粉絲心疼表示：「彥豐要堅強，我們會陪你走下去」，粉絲紛紛轉發該聲明，自發替范姜彥豐出一份力。你們一定覺得偽裝成朋友的樣子越大膽 就越安全而且還永遠不會被發現吧 ？身邊知情的幫你們隱瞞 不知情的被你們利用我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑🤡當知道真相後 再回頭看過去一同玩樂時的照片、影片 甚至想起你們過去開的玩笑 真的讓人毛骨悚然「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」你們兩人親手毀了一個家 而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我 當時肯定覺得很好玩吧？我一向不喜歡主動找人訴苦所以真的打從心裡謝謝這段時間願意關心我 並支持我的家人和朋友們你們可能很難想像 當我在無盡的絕望裡 有苦難言時 你們的每一份溫暖 都支撐著我面對每天的黑暗也抱歉之前還沒辦法透露什麼內容 如今我決定尋求法律途徑 站出來與兩人對抗同時這份聲明也是為了給粉絲及媒體一個交代很抱歉這段時間讓大家擔心了..是的 我的家庭 破碎了我的心 也碎了…今後的路勢必很艱難 我也知道 無論如何都必須努力堅強的走下去…