2025 年《英雄聯盟》世界大賽八強淘汰賽今（29）日下午3點由太平洋聯賽（LCP）第一種子 CFO 中信飛牡蠣對決韓國LCK的第三種子KT，而賽前贊助商萬事達卡在社群上展開投票「CFO決戰KT看好誰晉級四強？」截至目前累積超過5千票，CFO以52%支持度略勝KT。而對手KT，其實也有一個10年魔咒尚未破除！
CFO vs KT更支持誰進四強？CFO亮眼表現征服全球玩家
英雄聯盟世界賽贊助商萬事達卡（Mastercard）稍早在X平台上發起投票「CFO決戰KT，看好誰晉級四強？」截至目前累積5101票，CFO以52.8%支持率略勝KT。
事實上，目前英雄聯盟官方最新全球戰力排行榜（Global Power Rankings）當中，CFO目前位居第5、KT則是第10名，而這個積分是根據過往賽事累積的積分排名，因此參加更多國際賽的CFO，自然有更多拿分機會。
但是，KT所屬的LCK賽區競爭更為激烈，後段班隊伍放在全球其他賽區，都很可能輕鬆奪冠，因此，戰力指數只能做為賽前參考，實質的戰力，基本上還是KT略勝一籌。
至於為何CFO的得票數會略勝KT？這是因為CFO今年初開始就不斷在國際賽舞台上露面，而且每次都會為全球玩家帶來驚奇表現，如初陣對抗賽時，CFO曾先後擊敗KC、TL、甚至是LPL的TES，直到四強賽才被歐洲勁旅KC復仇成功；到了2025年MSI，CFO更是與T1鏖戰5局才落敗，所以對於全球玩家來說，國際賽常客CFO自然比較有熟悉感。
CFO對決KT八強前導片
KT也有10年魔咒尚未破除！8強障礙是否能跨越？
英雄聯盟 S15 世界賽，對台港澳玩家而言絕對是特別的一屆。回顧 2015 年，當時台灣仍屬於 LMS 賽區，「赤色天馬」ahq 與「閃電狼」FW 曾締造雙 8 強的輝煌成績。此後的十年間，隨著賽制改制為太平洋 PCS 賽區，卻始終沒有任何隊伍能再度重現當年的榮光。直到 2025 年，CFO 才終於打破這道長達十年的魔咒，帶領 LCP 賽區重返世界賽 8 強。
而被魔咒束縛的，也不光只有LCP，今天的對手KT Rolster，是由韓國KT電信冠名贊助組建，從2012年10月就已經成立英雄聯盟戰隊的韓國電競隊伍，不過，過去13年之間，最佳世界賽成績只有8強，第一次是在2015年S5世界賽，KT在8強遇上當年勢不可擋的KOO Tiger，最終抱憾以1:3落敗，而KOO Tiger則是當年亞軍，輸給大魔王Faker的SKT T1。
到了 2018 年 S8 世界賽，KT 再度闖進 8 強，卻不幸遇上當年的最終冠軍 IG。當時 IG 陣中有 Rookie、TheShy 與 JackeyLove 三位正值巔峰的頂尖選手。雙方鏖戰五局後，KT 以 2:3 遭淘汰止步 8 強。值得一提的是，IG 此後一路以 3:0 橫掃 G2 與 FNC 拿下冠軍，整個系列賽中，唯有 KT 能與 IG 激戰至第五局。從結果來看，KT 不僅籤運不佳，更是「實質亞軍」，實力可見一斑。
最後是 2023 年的 S13 世界賽，KT 再度闖入 8 強。值得一提的是，S13 也是首次採用瑞士制的賽季，KT 在這階段的表現可說是跌宕起伏，兩度對上同為 LCK 賽區的 DK，最終在 2-2 組別中以壓線之姿淘汰對手晉級。
進入 8 強賽事後，KT 又碰上奪冠大熱門 JDG。當時 JDG 剛奪下 MSI 冠軍，正挑戰「燦金之路」（意指一年內橫掃所有賽事冠軍）。然而 KT 雖奮力抵抗，仍以 1:3 的比分止步 8 強。最終 JDG 也在 4 強被 T1 擊敗，無緣完成燦金壯舉。
總結來說，KT 的世界賽 8 強魔咒，從 2015 年以來始終未曾突破，而 LCP 也有相同命運。雖然 CFO 晉級 8 強，追平了 2015 年的最佳成績，但雙方都在這道「4 強門檻」前奮戰了整整 10 年。如今，今天下午的決戰，將決定誰能率先打破長達十年的魔咒。
CFO vs. KT8強淘汰賽轉播
