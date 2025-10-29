我是廣告 請繼續往下閱讀

我國花費2461億元向美新購66架F-16C/D Block70(F-16V BLK70)戰機，預定明年全數交機，原訂2024年首架交機，但至今一架都未交機，空軍官員坦承「到明年底交機，確實有非常大的風險」。行政院長卓榮泰昨日表示，將向美方提告求償。不過，國防部晚間發布新聞稿表示，會跟美方協調，督促廠商加快產製。對此，國民黨立委徐巧芯今（29）日表示，政府間軍購並沒有辦法求償。徐巧芯昨日在立院院會質詢時提出，美國積欠台灣66架F-16V延宕到貨的嚴重性，卓榮泰回應，「現在美方也跟我方積極洽詢當中，我方當然希望能夠如期交貨，至於延遲的責任，我們必須要對美方的製造公司，提出法律的動作。」卓榮泰強調，若牽涉商業契約的遲延交付、不當得利，政府一定依法請求返還，遲延交付造成損害賠償責任，必須全數追討。針對外界質疑，國防部晚間表示，「自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響之軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度。國防部強調，目前各項軍售案均由臺美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。」徐巧芯今日受訪表示，目前美方積欠軍售6500億是相當大的數字，採購66架F-16V編列新式戰機特別預算，從2023年開始交機，2026年全部交付，特別條例到2026年為止，可是一台都沒有來，可是日韓採購的F-35都有交貨，台灣66架F-16V來的是0架，等於明年度幾乎不可能完成。徐巧芯說，卓榮泰說要跟美方提告求償返回不當得利，但是政府間軍售，跟政府與軍購完全不同，所以儘管美方不斷延宕，但是沒有機制可以要求對方加速，否則要有賠償，所以只能拜託對方趕快交付F-16V，並沒有實質的手段要求，可以要求對方沒有提供有實質的罰則。