▲警方於25日在新北市新莊區逮到蔡男，另在其住處發現毒品。（圖／翻攝畫面）

淡海輕軌傳出離譜事件！居住在淡海輕軌附近社區的一名蔡姓男子，5日晚間22分許用雷射筆朝正在行駛的淡海輕軌駕駛座照射。警方獲報後循線逮到蔡男，另在其住處查獲海洛因毒品1包（毛重1.63公克），當場將涉案的蔡男以及其女友王姓女子逮捕，全案依公共危險及毒品危害防制條例移送士林地檢署偵辦。據了解，5日晚間22分許淡海輕軌列車竿蓁林站往紅樹林方向行駛途中時，突遭到不明人士拿雷射筆照射駕駛座，影響行車安全。淡海輕軌行控中心獲報後，派員趕往現場查看，並成立專案小組調閱監視器及行車記錄器畫面，訪查附近社區住戶後，鎖定居住在淡海輕軌附近社區的一名蔡姓男子。經警方連日蒐證後，於25日下午持搜索票於新北市新莊區福德二街查獲蔡男，在其車輛上發現犯案用的雷射筆。警方隨即前往住處搜索，查獲海洛因1包、殘渣袋2包及吸食器等證物，逮捕蔡男以及王姓女友，全案依公共危險及毒品危害防制條例移送偵辦。對此，淡水分局呼籲，以雷射筆照射大眾運輸駕駛室不僅危及行車安全，更涉嫌刑法公共危險罪，提醒民眾切勿以身試法；另將持續追查毒品來源，杜絕危害社區治安。