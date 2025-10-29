美式賣場好市多（Costco）隱藏服務不藏了！根據網友分享，好市多賣場內的設置的「聽力中心」，其實都有提供免費聽力測驗，不僅當場就可知道結果，且檢查過程仔細又快速，建議可先電話或線上預約，讓不少會員直呼「我今天才知道有這服務」、「我覺得這服務蠻好的耶，尤其長輩很需要」、「真的不用錢~線上或是電話預約都可以」。
根據網友於臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，之前常常被人說耳背，後來知道好市多有免費聽力測試，就預約體驗看看，檢查當天先是填資料、了解近期狀況，然後就是開始看耳朵內部、聽聲音大小、聽發音清不清楚等等，「結果一切正常，甚至我的聽力是比蠻多人都要好的！馬上把測驗結果拍下來」，原PO也推薦家中有長輩者都可以測測看。
好市多隱藏版免費服務也引發網友討論，意外有不少會員都不知道有提供免費聽力測試，「這是什麼好市多的隱藏行程嗎？」、「逛了這麼久，還真的不知道可以去做這種測驗」；也有不少民眾體驗後分享心得「跟外面比起來，好市多他們不會推銷，單純幫你測，這點超加分」、「真的要推，服務好又不用另外花錢，這會費我繳得甘心」。
網友也直呼這項服務，對長輩相當友善「有帶爸爸去測發現有輕微退化，還好有提早查到」、「有帶阿嬤去測，服務人員超耐心」、「長輩很需要聽力測驗，而且到好市多測，長輩好像比較不會排斥。」
🟡好市多免費聽力檢查預約
《NOWNEWS》記者實際查詢，想預約免費聽力檢查除了可撥電話到門市外，也可以到官網的好市多聽力中心，填寫簡單表單就可以「線上預約聽力測試」。
而此服務主要是為了推薦消費者配戴適合的助聽器，不過根據網友實際測試後分享，門市提供測試服務的人員不會推銷，民眾可以先看測試結果後，在依需求決定是否進一步了解助聽器商品詳情。
