台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，老豬農在第一時間不找特約獸醫師紀又銘，而是找藥商王姓獸醫佐，因此錯失防疫第一時機。差點揹鍋的紀又銘今天公布原因，老農認為他不賣藥、看診不收錢，「我怎麼好意思麻煩你」！紀又銘表示自己情義已盡，明年起將不再接受動保所拜託當特約獸醫師，其他獸醫也怒問「動物保護防疫所的官方獸醫師，有幾個真懂經濟動物的疾病？」梧棲養豬場爆發非洲豬瘟第一時間，台中市動保處疫調表示，特約獸醫師一開始懷疑感染放線桿菌胸膜肺炎（App），老農以已經投藥治療為由拒絕採檢。不願揹鍋的該場特約獸醫師紀又銘主動跳出來，指「我是當事人，為何都不知道我有建議投藥」。後續才查出陳姓老農先請教藥廠的王姓獸醫佐、最後由動保所的賴姓獸醫師判斷不必採檢。王姓獸醫佐昨晚回國後，今（29）日被檢方約詢。紀又銘和老農、賴姓獸醫師昨天先一步被約詢，曾是口蹄疫重災戶的紀又銘，今天上午在臉書發文，表示他和農戶曾受過疫情的苦，因此20多年來堅持為食安把關，對僅剩的8間畜牧場不離不棄，這次竟在不知情下違反《獸醫師法》第7條。紀又銘說，他問老農「這麼重大的死亡率為什麼不找我？」，得到的答案是「你不賣藥，來了又不收錢，我怎麼好意思麻煩你！」他無言之餘自認情義已盡，已有理由放下多年牽絆，明年起不會再與畜牧場簽特約獸醫師，「台中市動保處也不必再來拜託我跟農戶簽約了」。希望這次事件，可以讓當權官員發現畜牧業真正的問題，最後盼天佑台灣。其他獸醫師紛紛留言，感謝紀又銘幫畜牧場的臨床獸醫師發聲，也有人批評中央權利一把抓、地方防疫處獸醫和畜牧場早已脫勾，並問「動物保護防疫所的官方獸醫師，有幾個懂得經濟動物的疾病？」