▲新竹地區近日發生全台首件「蝦皮自助收銀機」竊案，嫌犯落網。（圖／警方提供）

新竹縣近日發生一起大膽盜竊案！一名49歲馬姓男子與44歲歐姓男子，因缺錢花用，竟將歪腦筋動到「蝦皮店自助收銀機」上，兩人近日開著小貨車，趁深夜無人時闖入店內，將整台自助收銀機扛上貨車逃逸，誇張徑被店內監視器清楚拍下。警方掌握嫌犯身分後，將兩人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物，並在新豐海邊尋獲已成殘骸的收銀機，全案依涉嫌《刑法》加重竊盜罪及《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。據悉，一名49歲馬姓男子與44歲歐姓男子，因缺錢花用動起歪腦筋，趁著深夜駕駛偷來的小貨車，跑到新竹新豐、湖口兩地蝦皮店到店內，將整台蝦皮智取機以工具拆卸後搬上車，得手後載往新豐海邊棄置於樹叢間，企圖湮滅證據。不過，由於嫌犯行蹤不定，且不斷竊車更換交通工具，增加警方追查難度，但還是難逃警網，持續比對監視畫面及沿線影像，日前將涉案2人拘提到案，查扣犯罪工具及毒品等證物。警方調查指出，2人先後竊取汽、機車作為犯案代步工具，除犯下多起交通工具竊盜外，更大膽竊走整台智取機棄置海邊，全案依涉嫌《刑法》加重竊盜罪及《毒品危害防制條例》移送地檢署偵辦。