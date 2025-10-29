我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原住民慶典常見的「搗麻糬」，現場邀請與會者共同體驗，並品嚐原住民風味餐。(圖／記者金武鳳攝，2025.10.29)

▲現場安排三項傳統技藝體驗，包括排灣族「頂物功夫」，象徵平衡智慧與女性力量

一年一度台中市原住民族文化節將於11月登場。今年以「原聚・山海屯」為主題，將原本一場次的活動，首度擴大為山海屯區各辦一場。今（29）日在市府陽明大樓舉辦啟動儀式，市府原民會主委楊馨怡表示，期待透過系列文化節活動，讓更多市民朋友理解、尊重台灣原住民文化，一起協助保存、推廣並發揚光大。今日的活動開場，由泰雅、阿美及排灣三族耆老進行傳統祭儀，展現對自然的敬畏與祈願平安心意。隨後登場的是融合式原民舞蹈，以力與美展現文化的生命力。現場安排三項傳統技藝體驗，包括排灣族「頂物功夫」，象徵平衡智慧與女性力量、「八卦網捕魚」展現集體合作與生態永續精神。此外還有原住民慶典常見的「搗麻糬」，現場邀請與會者共同體驗，並品嚐原住民風味餐。市府原民會主委楊馨怡表示，截至今年9月底，台中市原住民族人口達4萬1584人，涵蓋阿美、泰雅、布農、排灣等16個族群。為延續文化節熱潮，讓每一名原民同胞都能分享參與，原本一年一次的文化節系列活動，將於11月至12月陸續在三大場域登場，串聯山、海、屯三區的在地特色。大雅場「泰雅之山」於11月8日在台中市原住民族文化館登場，將以傳統祭儀展演為主軸，結合織布工藝教學與部落風味市集，讓民眾近距離體驗山區族群的文化美學。接續的梧棲場「阿美之海」於11月15日於梧棲區頂魚竂公園舉行，是以沿海生活為主題，規劃漁撈技藝示範、親海文化體驗與音樂表演，呈現海洋民族的生命節奏。壓軸的太平場「排灣之屯」於11月22日於國立勤益科大中正堂戶外廣場舉辦，是以族語歌謠、青年創意手作與文化市集作為壓軸，展現都市原民文化的多元創新。文化節系列活動超過30場展演、市集與工作坊，涵蓋歌舞表演、工藝創作、美食體驗與教育推廣等面向，預計吸引逾一萬名市民與族人參與。原民會表示，透過地方公所、大專院校與民間團體協力推動，文化節不僅是一系列展演活動，更是促進城市文化交流與族群理解的重要平台，讓原住民族文化在臺中持續扎根、傳承與發光。