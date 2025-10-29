我是廣告 請繼續往下閱讀

中國國台辦上週開辦臉書官方帳號「國務院台辦發言人」，但不管什麼發文內容，全都遭台灣網友洗版、灌爆留言區。不過，國台辦發言人彭慶恩今（29日）自稱臉書帳號收到台灣網友「祝福與支持」，強調認真對待每則留言。在中國社群平台「微博」上，中國網友對於國台辦臉書也是狂酸：「我們能關注嗎」、「不知道這個app呢」。中國國台辦日前開辦臉書帳號「國務院台辦發言人」，目前已有3.4萬追蹤，但不管發布什麼內容，留言區幾乎都被台灣網友灌爆，包括追問「于朦朧死因查到了嗎」、「請給于朦朧一個公道」，還有「習近平維尼圖」等惡搞迷因，甚至被嗆說「廢話太多發文儘量重點陳述50字以內即可」、「做圖重發」。國台辦新任發言人彭慶恩今（29日）在例行記者會上表示，「『國務院台辦發言人』臉書帳號開通後，收到許多島內網友留言祝福與支持，還有網友留言希望協助尋中國親人。」彭慶恩說，這反映出台灣同胞對兩岸關係發展關切，對獲取正確資訊的需求，以及渴望增進同胞情誼的心聲，「我們認真對待每則留言，將繼續用好這一新的溝通平台，多為台灣同胞辦實事、做好事、解難事」。不過，中國社群平台上對於國台辦「翻牆」使用臉書，似乎也不太滿意，許多網友都狂酸：「海內能關注？」「海內不配」、「這是什麼網站 我們能關注嗎」、「真關注了會不會計較我為何翻牆？」「我怎麼上，上去違法嗎」、「官方都能翻，你為何不可」。也有網友指出，國台辦臉書下的留言「90%的留言都在秀下限，你還覺得臺灣是寶島嗎？還覺得青鳥黑熊是同胞嗎？醒一醒，沒有和平統一，只有梧桐（武統）​」。