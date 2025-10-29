我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣斥資2467億元向美國採購66架F-16C／D Block70（F-16V BLK70）戰機，原訂2024年首架交機，並於2026年前全數交付，但至今一架未到，國防特別預算恐將在期限屆滿前「難產收場」。對此，經常評論時事的名醫蘇一峰大酸，一般民眾怕遇到詐騙集團，沒收到貨通常不會再匯錢，台灣「送更多錢過去」是怎樣？蘇一峰指出，國防部買66架F-16V一架都沒來，一般正常人匯款訂貨都沒來，怕遇到詐騙集團，不會再繼續匯款過去，「我們國家匯款幾千億沒拿到貨，還一直匯錢一直匯錢，要送更多錢過去是怎樣」？他忍不住怒轟，都是詐騙集團一份子？掏空台灣讓美國偉大？藍委徐巧芯28日在立院質詢時提出，美國積欠台灣66架F-16V延宕到貨的嚴重性，行政院長卓榮泰則回應，「現在美方跟我方積極洽詢當中，我方當然希望能夠如期交貨，至於延遲的責任，我們必須要對美方的製造公司，提出法律的動作。」卓也強調，若牽涉商業契約的遲延交付、不當得利，政府一定依法請求返還，遲延交付造成損害賠償責任，必須全數追討。針對外界質疑，國防部回應稱，自新冠疫情後，受全球供應鏈中斷等因素影響之軍購案，多數均按進度執行或超前；仍有延宕的「F-16V BLK70」等3案，已由台美協調合作、管控交運速度。目前各項軍售案均由臺美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。