美國總統川普（Donald Trump）亞洲行今(29)日抵達韓國，準備參加在韓國慶州舉開的2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會；然而，北韓官媒發布消息稱，北韓昨在朝鮮半島西側黃海海域進行戰略巡弋飛彈試射，這是北韓一週內第二次進行飛彈試射。根據美聯社與路透等媒體報導，北韓國營媒體朝中社稱，週二發射的飛彈飛行了兩個多小時，準確地擊中了北韓西部海域的目標。朝中社稱，這些飛彈將有助於擴大北韓核武軍的作戰範圍。韓國聯合參謀本部表示，軍方已先洞察到北韓的發射準備，並於週二下午3點左右在北韓西北部海域偵測到了巡弋飛彈活動。聯合參謀本部表示，韓國和美國正在分析這些試射細節，並保持聯合防禦戰備，以便能夠對北韓的任何挑釁做出反應。北韓高層軍事官員朴正天（Pak Jong Chon）監督這次試射，首爾北韓大學院大學（University of North Korean Studies）學者梁茂進（Yang Moo-jin）指出，「這次飛彈發射凸顯北韓在川普訪問前展示核嚇阻力的意圖，再次強調無核化已不在議程上的訊息。」北韓這一消息是在川普和韓國總統李在明預計在慶州市舉行高峰會的幾個小時前發布，韓國今年的亞太經濟合作會議的主辦國，川普在由日本前往韓國前，淡化了北韓射彈的重要性，川普指金正恩「幾十年來一直在發射飛彈，對吧？」川普表示仍然希望與金正恩會面。川普先前在啟程飛往日本時在空軍一號上表示，「如果金正恩想見我，我非常樂意見面」，今又表示預計將在「不遠的將來」與北韓領導人金正恩會面，但北韓方面並未有所回應。