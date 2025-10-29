我是廣告 請繼續往下閱讀

范姜彥豐踢爆粿粿出軌王子！美國行之後態度大轉變

自從粿粿去了美國回來之後，對自己的態度就出現很大的轉變，即便自己一再求和仍然無效溝通，粿粿的態度只有越來越差。

王子、粿粿美國行影片被挖出！一起喊「很好玩欸」觀眾傻眼

粿粿接著回答：「我是很Care旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以」；結果王子妙答：「難怪你這趟特別的開心」；粿粿也馬上說：「你也是欸！」接著兩個人突然都遮住嘴巴互看彼此興奮地說：「很好玩欸！」

「現在看起來這段真的是細思極恐.....」、「真的很好玩是發自內心的吧」、「看了美國行照片跟影片後...兩人真的無時無刻都黏在一起...」、「這下真的變小王就搞笑了，坐等發聲明澄清」

粿粿遭爆偷吃王子邱勝翊！本人首度聲明：協商破裂、影片非事實

由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家

范姜彥豐與前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）結婚3年爆婚變，今（29）日中午男方拋出震撼彈，指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），並稱手上握有鐵證，表示粿粿從美國行回來之後態度大轉變。爆料曝光後，不少網友立刻找到王子YouTube頻道「美國行Vlog」，兩人在車上聊天時還對望表示「很好玩耶！」讓許多觀眾現在看來感到細思極恐。范姜彥豐今天在社群平台貼出自拍影片爆料，老婆粿粿跟王子因合作《全明星運動會》熟識，後來范姜彥豐掌握兩人已經偷吃的證據，但粿粿卻發誓自己沒有跟王子有染，讓范姜彥豐非常痛的表示：「我的信任和真心被狠狠踐踏 最終成了戴著綠帽的小丑。」爆料曝光之後，不少觀眾除了挖出王子與粿粿一行人到美國行拍攝的照片外，連同王子YouTube上傳的「美國行Vlog」也一同被翻出，只見影片當時他們兩人坐在一起，左邊坐著另一位女星晏柔中，王子先提問題說：「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」一旁的晏柔中則露出一個非常難以言喻的表情也有被拍到。不少觀眾紛紛留言表示：、「所以這群美國行的人都知情嗎？有去美國行的都要出來解釋一下吧！」對於范姜彥豐的爆料，粿粿也回應表示，謝謝大家的關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，，身為一個母親，我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。