民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回應，他一向不評論她，「我只評論有格調的人」，他對老太太一向敬老尊賢。周玉蔻在臉書表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！這個黨現在的頭頭們完全缺乏想像力！支持者更更嚴重」，直言民進黨提名誰選北市都選不上，不如打一場態度戰；對於有網友點名王世堅，周則怒批「堅屁啦！醜又髒」、「嘔吐」等語。民進黨今舉行中常會，王世堅會前受訪時表示，他一向不評論她，「我只評論有格調的人」，他對老太太一向敬老尊賢，絕大多數的老太太都是在家裡含飴弄孫、頤養天年，但極少數沒有格調的老太太，大概是掃把掉就慌了，畢竟掃把是她維生的工具，能騎著掃把到處亂飛。王世堅也說，他完全沒有要選市長的規劃打算，「完全沒有」。至於綠委沈伯洋是代表民進黨出戰台北市的好人選嗎？王世堅提到，當然是，民進黨人才濟濟，如他一再提起的民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前立委高嘉瑜等，他們都非常適合，且都是全方位、全能型的。王世堅說，民進黨原則是，22縣市一定會讓最強的出來，與其他政黨比賽、爭取2026，因此他樂見最強、最適合的人選出來。