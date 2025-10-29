我是廣告 請繼續往下閱讀

網紅「館長」陳之漢25日再次訪問中國，參加中國舉辦的「台灣光復紀念活動」，並展開為期12天的直播出遊行程，不管他走到哪，似乎都被大批粉絲圍繞，但未料，館長昨（28）日在和粉絲合照的過程中，竟有位男子在他耳邊悄悄說「中國、台灣，一邊一國」，讓許多小粉紅氣到要報警，該男子原本比讚的手勢還直接變倒讚，引網路熱議，反共網紅八炯隨即發文預告，館長下週去廈門也會發生巨型搞笑打臉的事。館長繼參觀長城、鳥巢、水立方後，昨在北京參觀故宮、泡泡瑪特城市樂園，晚餐去吃了涮羊肉，一行人吃飽喝足後，在餐廳外遇到粉絲要求合照。不料，一名身穿牛仔外套、戴墨鏡的男子上前合照時，先是假裝粉絲靠近，隨後馬上比出倒讚，讓場面略顯尷尬，更沒想到的是，這名男子在合照後湊近館長耳邊，輕聲說出「中國、台灣，一邊一國」，館長在聽到後尷尬地笑了兩聲，而且因為墨鏡男太靠近館長身上的麥克風，儘管有放低音量還是被清楚收錄到直播中。這段畫面隨即掀起網路熱議，台灣網友紛紛大笑表示：「笑死！抓到一個中國青鳥」、「這時候他就不敢喊對方青鳥」、「好像被閹了一樣」、「希望這位勇者不要被抓」、「那個倒讚看了真舒服」，反觀中國微博的網友則是瞬間炸鍋，甚至揚言要報警抓人，紛紛痛罵：「這個要抓起來嚴查」、「笑死，都不敢大聲」、「這個可以抓起來了，我馬上舉報」、「現場的人趕緊報警」、「不敢露臉？」、「聊天室裡北京的朋友趕緊報警」、「馬上把他抓起來，敢在北京搞事？」等。而八炯昨在看到這段畫面後，也發文指出：「館長直播剛剛被北京人衝塔、痛罵，我可以預告一下：下週館長去廈門的時候，也會發生巨型搞笑打臉的事。館長快點請人安排避免掉吧！否則我也不希望這件事情發生，實在太搞笑了。」