洛杉磯道奇在今（29）日的世界大賽第4戰中，以2：6敗給多倫多藍鳥，系列戰被追成2勝2敗平手。這場比賽的轉捩點，除了大谷翔平被小葛雷諾（Vladimir GuerreroJr.）轟出的逆轉兩分砲外，道奇牛棚在關鍵第七局的集體崩潰，再度讓當地媒體與球迷失去耐心。此役大谷翔平以「二刀流」身分登板先發，他主投6局，投出6次三振，雖被打出6支安打，失掉4分（責失4分），最終吞下敗投。雖然他一開始成功化解失分危機，但第三局面對小葛雷諾時，一顆高角度橫掃球不幸失投，被拉出左外野形成逆轉兩分砲。儘管大谷隨後靠著鋼鐵意志，在第4到第6局重新穩定局面，但前一天鏖戰18局的疲憊終於在第七局顯現。他連續被瓦修（Daulton Varsho）與克萊門特（Ernie Clement）擊出安打，攻佔二、三壘，總教練羅伯茲隨即將他換下場。不過，真正的災難才剛開始。接替大谷上場的左投班達（Anthony Banda）未能止血，被敲出關鍵安打再失2分，緊接著，後援投手崔南（Blake Treinen）也同樣被連續敲出安打失分，道奇在這個地獄般的第七局一口氣丟掉4分，比分瞬間從1分落後被拉開至2：6，導致大勢已去。對於牛棚崩盤，《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）在社群平台X（前Twitter）上毫不留情地直言痛批，「班達完全沒能止血，崔南甚至讓情況變得更糟。第七局，整個牛棚徹底崩潰。」道奇確定無法在自家封王，必須在多倫多藍鳥的主場羅傑是中心搶勝，才有機會拿下世界大賽冠軍。