我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（29）日發布總統令，國家安全局副局長柯承亨已准辭職，應予免職。任命張元斌為國家安全局副局長。此令自中華民國114年11月1日生效。綽號「小亨利」的柯承亨是前總統陳水扁的子弟兵，扁擔任立委時，他就是重要的國防議題幕僚，扁執政期間，柯承亨歷經國防部副部長、國安會副祕書長等要職，是民進黨青壯世代中，少數對國防、兩岸、軍事有實務經驗者。前總統蔡英文在東吳任教時，柯承亨也是蔡英文的學生，蔡英文2016上任後，原由彭勝竹擔任國安局長，但國安問題出包不斷，2018年時，找來原任海基會秘書長柯承亨接任，2019年國安局爆發私菸案，彭勝竹請辭下台，柯承亨還一度代理國安局長，去年總統賴清德上任後，柯承亨續留國安局副局長，不過只當了1年多就請辭。至於張元斌是中央大學資訊管理研究所博士，具備資訊研發、資安管理及科技情報政策規劃專業；曾任國安局科技中心主任以及國安局常務副局長，今年3月屆齡退伍，柯承亨請辭後，由張元斌將接任政務副局長。