新北市一名11歲女童，前年（2023）年底去，母親報案怒告志工，；通常刑度不超過6個月可以易科罰金，本案特別的是，案發於2023年12月30日星期六上午10點多，新北樹林一家早餐店讓志工在門口擺攤，詢問民眾是否願意量測血糖。當時藍姓志工見到11歲謝姓女童在等早餐，連問兩次要不要量血糖都遭拒，問到第三次，，並依據檢測數字，告知女童空腹血糖過高。謝姓女童回家後身心崩潰，也嚇壞媽媽，母女倆上警局報案，提告藍姓志工。藍姓志工從檢方偵查到法院一審、二審都不認罪，她聲稱是獅子會志工，社團有提供測血糖的設備、耗材，她想幫小朋友瞭解自己的身體，如果小孩不知道自己高血糖，對未來影響很大；她還強調新北地院認定藍姓志工非法執行醫療業務，因為她沒得到女童和父母同意就，應該由專業醫療人員進行，不論志工的動機是公益或營利，都造成傷害女童的結果，因此以《醫師法〉第28條：「未取得合法醫師資格，執行醫療業務」以及《兒童及少年福利與權益保障法》成年人故意對兒童犯罪等規定，加重判處8個月有期徒刑。但上訴二審後，高等法院有不同看法，現代社會民眾可在醫療儀器行購買測血糖機器，自行在家測量，；對於血糖數值有什麼涵義，民眾也可自行查詢衛福部公告的標準，以監測個人健康狀況。合議庭指出，藍姓志工測得女童血糖數值後，比對「國際獅子會300B2區免費血糖自我檢測公益活動」紙本資料，上面有列出一般人血糖標準值、糖尿病前期血糖值、糖尿病血糖值以及空腹、飯後的血糖標準，，因此認定藍姓志工並未從事密醫。《醫師法〉第28條的「非法執行醫療業務」罪如果成立，可判刑6個月到5年，藍姓志工逃過「密醫罪」，但高院認為她明知採血筆會造成謝姓女童受傷，還是刺進女童手指，涉犯《刑法》第277條第1項的「成年人故意對兒童犯傷害罪」；考量藍姓，未反省自身行為失當，對於她造成女童和女童母親的身心傷害，也沒有道歉或賠償，犯後態度不佳，判處拘役30天。高院法官透露，。依據司法實務，藍姓志工仍可聲請「易服社會勞動」，如果檢方不准，她就得面臨入獄服刑的下場。