新北市一名11歲女童，前年（2023）年底去買早餐時，兩度拒絕店門擺攤的志工為她測量血糖，志工仍用血糖機採血筆在女童手指扎針，女童回家情緒崩潰，母親報案怒告志工，一審以《醫師法》判刑8個月，二審逆轉認定志工並未違反醫師法，改用傷害罪判處拘役30天；通常刑度不超過6個月可以易科罰金，本案特別的是，法官並未諭知易科罰金折算標準，志工可能得進去關，除非檢方同意易服社會勞動，志工才能免除牢獄之災。
案發於2023年12月30日星期六上午10點多，新北樹林一家早餐店讓志工在門口擺攤，詢問民眾是否願意量測血糖。當時藍姓志工見到11歲謝姓女童在等早餐，連問兩次要不要量血糖都遭拒，問到第三次，女童擔心志工不高興才走過去，但她不知道志工手上外型像「胖胖自動筆」的採血筆裡面藏針，志工在女童右手無名指上扎針採血，並依據檢測數字，告知女童空腹血糖過高。
謝姓女童回家後身心崩潰，也嚇壞媽媽，母女倆上警局報案，提告藍姓志工。
藍姓志工從檢方偵查到法院一審、二審都不認罪，她聲稱是獅子會志工，社團有提供測血糖的設備、耗材，她想幫小朋友瞭解自己的身體，如果小孩不知道自己高血糖，對未來影響很大；她還強調量血糖是做公益、出發點是善意的，如果她知道這樣的行為會觸犯醫師法，「打死都不會做」。
新北地院認定藍姓志工非法執行醫療業務，因為她沒得到女童和父母同意就以侵入性設備採血，對於採血的結果，並非單純給予數值提供參考，而是判斷女童空腹血糖偏高，這已經屬於醫療行為，應該由專業醫療人員進行，不論志工的動機是公益或營利，都造成傷害女童的結果，因此以《醫師法〉第28條：「未取得合法醫師資格，執行醫療業務」以及《兒童及少年福利與權益保障法》成年人故意對兒童犯罪等規定，加重判處8個月有期徒刑。
但上訴二審後，高等法院有不同看法，現代社會民眾可在醫療儀器行購買測血糖機器，自行在家測量，量血糖屬於日常健康管理操作，並非專業醫療作業；對於血糖數值有什麼涵義，民眾也可自行查詢衛福部公告的標準，以監測個人健康狀況。
合議庭指出，藍姓志工測得女童血糖數值後，比對「國際獅子會300B2區免費血糖自我檢測公益活動」紙本資料，上面有列出一般人血糖標準值、糖尿病前期血糖值、糖尿病血糖值以及空腹、飯後的血糖標準，只是依據「健康常識」告知女童空腹血糖偏高，並非「診斷」、「治療」等需要專業知識的醫療行為，因此認定藍姓志工並未從事密醫。
《醫師法〉第28條的「非法執行醫療業務」罪如果成立，可判刑6個月到5年，藍姓志工逃過「密醫罪」，但高院認為她明知採血筆會造成謝姓女童受傷，還是刺進女童手指，涉犯《刑法》第277條第1項的「成年人故意對兒童犯傷害罪」；考量藍姓志工不斷以公益為由合理化自身行為，未反省自身行為失當，對於她造成女童和女童母親的身心傷害，也沒有道歉或賠償，犯後態度不佳，判處拘役30天。
高院法官透露，本件原法定刑經加重後，已變為不得易科罰金之罪，故主文未諭知易科罰金折算標準。依據司法實務，藍姓志工仍可聲請「易服社會勞動」，如果檢方不准，她就得面臨入獄服刑的下場。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
