台中一處養豬場爆出非洲豬瘟，目前仍處在禁運禁宰及疫調中。農業部長陳駿季表示，相關基因定序預計本週五可以完成，但無法確定中國或越南來的。另外，最慢可能週六前會公布完整方案。陳駿季今日前往立法院衛環委員會「防範非洲豬瘟疫情擴散，強化全國廚餘去化問題以及後續防疫、清消等作為」進行專題報告。在非洲豬瘟影響產業的補助方案，立委劉建國提到，禁運禁宰的飼料補助或是相關攤商人員收入的損失等。而陳駿季說，會針對豬隻禁運期間的相關飼料補貼，也會維持基本市場的價格監控，啟動調度環節。陳駿季指出，最慢這週六前會公布完整方案，因為要經行政院同意，會對於整體產業鏈進行評估。立委涂權吉則提到基因定序部分，陳駿季說，本週五應可完成，但基因定序完也無法確定是中國或越南來的，這有複雜性，若要進行比對，一定要將該國的基因定序上網才可比對，不過中國並未將基因序列上網，因此無法比對。