台北東區寸土寸金，SOGO忠孝館每年繳給地主瑠公農田水利會的租金，金額上看破億元。這塊百貨業龍頭所在的地段，不僅是東區繁華的象徵，也成為外界窺見「全台最有錢水利會」的冰山一角。瑠公水利會長年持有大量台北精華土地與現金資產，改制前帳上現金高達225億元，加上其他不動產收益，每年進帳逾2億元。然而，這樣的「地方金庫」並非個案。全台17個農田水利會，改制前合計現金就超過750億元，土地面積更達2萬3千多公頃。最富有的前幾名包括瑠公、台中、桃園與七星水利會，幾乎壟斷八成資產。這些單位原本以維護灌溉設施為使命，卻因坐擁都會區土地，逐漸成為地方派系與政治勢力的資源重鎮。農田水利會自日治時期延續至今，被視為台灣最古老的「水利自治體」。過去雖名義上屬公法人，實際運作卻極具自主性，預算使用僅須書面核備，外界難以查驗資產規模。會長多掌握人事與資金調度權，透過轄下基金會或委託研究名目運作龐大公關預算，甚至成為地方選舉動員的重要樁腳。隨著民進黨政府推動改革，《農田水利會組織通則》在2020年通過，17個水利會自同年10月全數改制為公務機關，統合為「農田水利署」及其各地管理處。改制後，原水利會資產與負債由國家概括承受，資金改以特種基金運作，設立17個分基金專款專用。根據制度設計，各管理處財產的使用、收益與處分不受《國有財產法》限制，確保收益仍用於農田水利事業。但改制也引發不同聲音。部分會長質疑，公務體制恐使決策更集中，農民的實際需求反被忽視；支持者則認為，過去財務不透明、黑箱操作的弊病有機會終結。農田水利署成立後，北部如瑠公管理處仍坐擁龐大資金與不動產，但偏鄉地區的資源相對稀少，顯現改制後的城鄉落差。從SOGO百貨的租金，到遍布全台的水圳田畝，農田水利會的改制，不只是組織轉型，更是百年體制資源重新分配的開端。昔日「灌溉王國」的財富與權力，如今終於攤在陽光下，等待社會重新檢驗。