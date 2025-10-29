我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文。民眾黨主席黃國昌強調，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方、更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，讓家鄉一步一步變得更好。黃國昌強調，2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，台灣民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下。會中黃國昌也表示，台灣民眾黨立法院黨團接獲行政院來函，請各黨團薦送中央選舉委員會委員後 ，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合中選會委員法定資格之專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日、18點00分前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，完成審查後將如期送件，以確保國家憲政制度運作無虞。黃國昌強調，中選會委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。此外，針對明日將在韓國進行的「川習會」，引發民眾憂慮美中是否將台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成國際部同仁密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守本黨核心立場「台灣自主、兩岸和平」，致力維護台海穩定與區域安全。