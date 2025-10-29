我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市爆發非洲豬瘟疫情，疫調內容一再調整，廚餘處理、後續防疫作為也遭詬病，行政院長卓榮泰昨天表示將行政調查。台中市長盧秀燕今回應，「台中市也同步在進行行政調查」！她強調如有缺失絕不包庇寬貸，但賞罰要分明，辛苦的第一線防疫人員也應得到獎勵。台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，行政院政委陳時中指地方消毒SOP有疏漏，多日來媒體追問台中市政府，過程是否疏失、有無懲處，中市府皆未正面回應。卓榮泰昨天赴立法院進行施政報告，表示已要求環境部督促各縣市環保局，尤其台中一定要做到全面有效改進，行政院全面展開疫調，並將追查所有行政作業上的缺失。盧秀燕今（29）日出席非洲豬瘟前進應變所記者會時強調，台中市府秉持「查到哪、講到哪、辦到哪」，從非洲豬瘟爆發第一天，最大目標就是把疫情鎖在案場不外溢，最短時間達到清零。媒體問及卓榮泰將行政調查，盧秀燕回答「我們也同步在進行行政調查」，同仁如果有疏失，絕不包庇寬貸。接著強調在這次事件中，她看到絕大多數同仁不眠不休、日以繼夜進行防疫任務，案情結束之後，市府一定會予以獎勵，「總而言之，賞罰有分」。