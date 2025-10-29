我是廣告 請繼續往下閱讀

荷蘭安世半導體（Nexperia）事件持續延燒，汽車製造商首當其衝，業界憂心影響恐迅速擴散，衝擊本季全球汽車產量。分析指出，安世生產的基礎晶片應用廣泛，若出貨無法短期恢復，將難以避免生產受阻。安世近期暫停從中國出口晶片，導致多家車廠與供應商面臨晶片短缺危機，部分業者甚至預估庫存可能在幾天內耗盡。加拿大Unifor工會透露，本田（Honda）已於27日大幅削減安大略省Alliston工廠產量，將持續至29日，並自30日起暫時停產一週，預計下週稍晚才會恢復一半產能。汽車零組件大廠博世（Bosch）也表示，正評估調整德國引擎控制單元（ECU）組裝線的生產時程。儘管多數分析師認為，這次晶片干擾規模不至於重演疫情期間的嚴重缺貨，但短期風險不容小覷。巴克萊（Barclays）指出，安世停止出口不到一個月，許多供應商僅持有兩到三週庫存，若無法及時補足，最快本週就可能出現缺料現象。即使找到替代晶片，也仍需車廠重新驗證，恐影響復工時程。歐盟與中國預定本月31日在布魯塞爾舉行技術會談，除討論稀土出口許可外，也預料將觸及安世晶片供應問題。