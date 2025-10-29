男星范姜彥豐今（29）日指控妻子粿粿婚內出軌，對象是藝人王子邱勝翊，范姜彥豐更表示，粿粿刻意引導他簽放棄婚後財產分配條約，婚後兩人一起購買的房產，還登記在粿粿名下，他工作結案收入也由粿粿控制，經濟陷入困難，對此，專業代書表示，范姜彥豐可以主張差額分配請求權。粿粿針對范姜控訴回應，許多內容與事實不符，她會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。
范姜彥豐控財產被掌控 房子登記粿粿名下
范姜彥豐今（29）日在社群指控，粿粿3月底和王子邱勝翊到美國旅遊後，來往密切，回國後對他態度轉變，范姜彥豐多次求和卻於事無補，范姜彥豐更控訴，粿粿利用他想挽回婚姻的心態，刻意引導他簽下放棄婚後財產分配條約，是家人發現異狀才阻止他，隨後他才掌握粿粿出軌的關鍵證據。
范姜彥豐表示，他和粿粿協商4個月，這段時間粿粿仍和王子有密切來往，因為協商中無法公開雙方婚姻狀況，讓他個人形象受損，工作全部停擺，經濟也因此陷入困難，他過去工作結案的收入，也由粿粿控制，兩人婚後一起負擔的房產，只登記在粿粿一人名下，讓他沒辦法取回。
專業代書：男方可主張差額分配請求權
對此，御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，因為房產是登記在女方名下，所以男方只能主張差額分配請求權，以一般常見的法定財產制為例，房子登記在女方名下，離婚後還是女方所有，男方可能拿不回房產，不過如果是雙方一起付房貸，男方可以請求分配財產，會看目前房子的價值，扣掉還沒還完的貸款，剩下的金額視作夫妻共同財產來分配。
面對范姜彥豐的指控，粿粿發表聲明表示，她一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出她的負擔，因此協商破裂，並指范姜彥豐說了許多與事實不符的內容，她會把完整事實清楚整理給大家，「我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」
