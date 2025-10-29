我是廣告 請繼續往下閱讀

不是亂塞垃圾！好心人幫藏鑰匙戰略成功了

▲台灣是機車王國，路邊機車很多，忘記拔鑰匙的事件也是屢見不鮮。（示意圖／記者潘毅攝）

▲機車是台灣民眾主要的日常通勤手段之一。（圖／記者葉政勳攝）

台灣是機車王國，路邊隨處可見停車格，市區停車格更常常一位難求，路過的人也很多。不過，就有民眾將車停在台北華山附近，隔天準備牽車時，發現車頭置物格被塞了一個「空手搖杯」，當下還以為遭人亂丟垃圾，心裡有些生氣。沒想到拿起杯子一看，下方竟然藏著車鑰匙！原來是好心人幫忙「神救援」藏鑰匙，讓車主感動直呼：「我好愛台灣！」暖心故事曝光後，吸引超過6萬人按讚共鳴。一名女網友近日在社群平台Threads上分享一段暖心經歷，她將機車停在台北華山一整天還過了夜，隔天前去牽車時，發現，以為被亂丟垃圾，最初情緒是有點生氣。沒想到，當原PO拿起飲料杯後，竟發現下方壓著自己忘了拔的機車鑰匙，當下立刻驚覺，是有路過的好心人幫忙「神救援」藏好鑰匙，讓她超級感動大喊：貼文曝光後，也吸引超過6萬名按讚、留言，「他當下一定很努力的把飲料喝完」、「很好的掩護，路人不會幫忙清垃圾，會清垃圾的只有車主，超級安全，所以…下次記得拔鑰匙」、「路人：我幫你藏鑰匙，你幫我丟垃圾，公平吧」、「在台灣手機、錢包、筆電、插在機車鑰匙孔上的鑰匙不會被偷，但是掛在機車上的安全帽、雨傘、抹布、還有便當會被偷XD」。更有一票過來人分享相似遭遇，「之前腳踏車籃裡面被丟了一堆樹葉，一開始也是有點生氣，結果發現是路人幫我把我的錢包蓋起來」、「我看到鑰匙忘了拔的，都會幫忙收在車廂內」、「之前冬天忘記拔鑰匙，也被陌生人藏在一樣的地方，甚至是用未拆封的暖暖包蓋住，台灣到處都是天使」、「我超會忘記拔鑰匙，有遇過麥當勞店員幫我用雞塊袋子裝起來」。