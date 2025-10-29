我是廣告 請繼續往下閱讀

近期非洲豬瘟疫情於鄰近國家再度升溫，政府各部門全面加強防疫措施。海洋委員會海洋保育署呼籲，違法將廚餘及其他污染物質丟棄入海，易造成海洋環境污染，若有不肖業者意圖，將廚餘集中並運至海上違法棄置者，將依同法第23條及第51條規定，可處新臺幣30萬元以上3,000萬元以下罰鍰。海保署指出，依《海洋污染防治法》第16條規定，海洋污染應由污染行為人負責清除之。如有違反者，依同法第54條規定，可處新臺幣10萬元以上1,000萬元以下罰鍰。若有不肖業者意圖，將廚餘集中並運至海上違法棄置者，將依同法第23條及第51條規定，可處新臺幣30萬元以上3,000萬元以下罰鍰。此外，船舶之廢（污）水、油、廢棄物或其他污染物質，亦應依第30條規定妥善處理，否則依第52條及船舶規模處以新臺幣3萬元以上3,000萬元以下罰鍰。海保署強調，廚餘屬有機廢棄物，若任意棄置入海，易導致水質優養化與惡臭問題。為防堵疫情與污染風險，海保署呼籲各地方政府、民眾及業者應共同遵守防疫與環保規範，廚餘應交由合法清除處理機構或再利用處理，切勿任意棄置於海洋、港區或河川。海保署將持續與海巡署及地方環保單位加強稽查，對違法行為者將依法嚴辦，決不寬貸。海保署再次呼籲「守護海洋，從不亂丟廚餘開始；不丟垃圾、不棄廚餘，防疫護海洋，人人有責！」