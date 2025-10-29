我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新貨幣「藍鑽」與「紅鑽」上線。（圖／遊戲橘子提供）

▲「等級印記」放入背包即有永久能力加成效果，不會回收。（圖／遊戲橘子提供）

▲「克洛諾斯的懷錶」可顯著提升角色戰力（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》免費服，今（29）日迎來熱血改版！全新特化伺服器「鑽石燃柳」正式上線，帶回睽違10年的NON-PVP模式，以「努力就有收穫」為核心，針對「打怪狩獵、角色養成、投入時間」三大面向特化設計，無需付費也有機會獲得稀有道具，同時重現懷舊地圖「昔日的燃柳村」與經典防具「骷髏套裝」，讓玩家重返初代《天堂》的感動時光。全新貨幣「藍鑽」與「紅鑽」上線，提升每場戰鬥價值！玩家可於付費地圖「RICH MAP」打怪機率掉落藍鑽，以購買如「高階魔法娃娃轉蛋箱」、「戰神裝備組合包」與「高級點名PASS券」等商城人氣商品；在免費地圖「Red diamond」狩獵，則有機會獲得紅鑽，製作中高階裝備如「+10冷燄攻擊頭盔隨機箱（刻印）」與「+8維納斯T恤隨機箱（刻印）」等。此外，玩家於「鑽石燃柳」伺服器中狩獵，無需「殷海薩的加護/祝福」，仍能取得相當經驗值與掉寶。活動期間無論付費或免費玩家皆能親手打造專屬強力套裝，真正體現「付出必有成果」的冒險精神！此次改版推出特化伺服器限定道具「等級印記」，玩家達到 Lv.89 至 Lv.98後可免費獲得對應印記，並可使用「印記進化秘笈」100%成功升級，印記能力將隨等級逐步提升且永久保留。自「英雄印記」起即可解鎖「所有耐性」屬性，最高階「唯一印記」更提供防禦+40、魔法防禦+100、HP+500、傷害減免+40及所有耐性+25之頂級效果，讓玩家在練等過程中同步感受戰力成長。《天堂》免費服開放嶄新裝備欄位，「鑽石燃柳」伺服器限定推出「克洛諾斯的懷錶」且永久保留。玩家可於商城購買懷錶，每在線12分鐘就可獲得1張「克洛諾斯懷錶強化卷」，每日最多48張，用於增強懷錶能力。當其強化至+10時，將獲得經驗值加成+16%、所有耐性+10、傷害減免+16等強力效果，為新服角色提升戰力的必備神器。攜手玩家回到復古氛圍，重溫《天堂》的昔日回憶！全服玩家於活動期間完成事前預約，即可領取獎勵「阿吐巴妖魔寶箱」，內含早期新手必備的傳奇防具「骷髏套裝(30日)」，並依現今版本需求特化調整，更貼合現有玩家特性。同時，限時開啟免費地圖「昔日的燃柳村」，擊敗怪物有機會掉落「圖騰」、「珍貴的召喚術」，可兌換金幣與紅鑽。玩家透過打怪、兌換資源，感受天堂最經典的「邊打邊賺」樂趣。另外，即日起至11月26日開放「鑽石燃柳專屬點名活動」，玩家每日上線一小時即可完成點名領取虛寶；付費開通高級點名的玩家，每日還可額外獲得1200藍鑽，讓冒險與成長同步享受更多回報。