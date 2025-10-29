我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坤達返台面對閃兵案。（圖／記者葉政勳攝）

坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據了解，節目組會選擇過去經常擔任來賓的藝人來代班，暫時填補坤達不在的空缺。台灣演藝圈爆發閃兵案，震驚社會，本月21日檢方展開第三波行動，陳柏霖、修杰楷、Energy張書偉、坤達及棒棒堂小杰皆被拘提，除了坤達當時在海外錄影之外，其餘人都已接受偵訊交保。不過坤達聽聞消息後，已經迅速返台接受調查，並承認自己過去做出了錯誤的選擇，接下來將會努力彌補自己過去的錯誤，只希望觀眾們不要因為這件事而以偏概全。坤達目前手上一共握有6項品牌代言，分別是桂格、美粒果、毛孩時代、Dr.Cink、晶核影武者及妮維雅，若最終被裁定涉及逃避兵役，相關廠商恐將陸續終止合作、撤下廣告，甚至要求賠償形象損失，據品牌公關透露：「他的代言酬勞與曝光價值相當高，若合約被取消，損失金額恐超過數千萬元。」不僅是代言恐怕違約，坤達所主持節目《綜藝玩很大》也宣布暫時退出，他的經紀人回應《NOWNEWS今日新聞記者》：「坤達認真思考多日，基於愛護綜藝玩很大，擔心影響觀感，所以暫時請假。」因為坤達暫時請假《綜藝玩很大》，因此代班人選也備受關注，根據《ETtoday》報導，柯有倫和小刀都是代班人選，不過節目組回應將以常上節目的來賓為主。